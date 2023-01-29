Тосканский монах, трансферный гений и Квараваджо. Кирпичики в стене доминирования Наполи

А все могло повернуться иначе. В апреле слово "Скудетто" звучало в Неаполе из каждого утюга, болельщики собирались на парады. Даже при том, что "Наполи" шёл в лиге не первым. Парад перед "Фиорентиной" обернулся домашним поражением, сразу же дома на 95-ой минуте были потеряны очки против "Ромы", сразу же в Эмполи "везувиани" упустили 2:0 и проиграли. Скудетто ушло и Лучано Спаллетти чуть не ушёл.

В этом болезненном провале обвиняли прежде всего тренера. Настолько, что ультрас вывесили баннер: "Мы поможем вернуть твой Fiat Panda, если уйдёшь". Любимое авто Спаллетти украли ещё осенью, в разгар серии команды из восьми побед в первых восьми турах, и суеверные неаполитанцы уже тогда видели в краже признак скорого падения. Авто так и не вернули...

Летом атмосфера не изменилась. "Наполи" избавился от знаковых игроков - Лоренцо Инсинье, Дриса Мертенса, Калиду Кулибали, Фабиана Руиса, Давида Оспины. Журналисты соревновались в остроте и пессимизме описаний. "Климат катастрофы", "токсичный скептицизм, заразивший неаполитанское лето", "атмосфера нервного срыва", "токсичное облако раненого города". Уверенно предсказывали вылет из Топ-4.

Даже сам Спаллетти, заявляя, что новый состав очень силён и ещё заставит Неаполь полюбить себя, честно признавался, что побаивается неопытности новых игроков, новой команды, а также недостатка силы духа, характера, боевитости.

Все могло повернуться иначе и в конце лета. После двух разгромных побед "Наполи" вдруг сыграл вничью дома с новичком лиги, и Спаллетти вновь пришлось зло отбиваться от вопросов о негативной атмосфере вокруг клуба в городе, о привычных психологических провалах команды. А в следующем матче в родной Тоскане его команда вновь не победила, сам же Лучано чуть не подрался с болельщиками "Фиорентины".

После выноса "Ливерпуля" пришлось бороться с противоположной тенденцией - разговорами о Феноменаполи, одной из величайших побед в истории клуба, определяющей эру, об унижении Юргена Клоппа. В принципе, всю осень пришлось отбиваться от славословий, от слов о лучшей игре в Европе. В январе же после поражения в первом же матче пришлось отбиваться от вопросов о традиционном зимнем провале "Наполи" и Спаллетти.

В Неаполе, типичном южноамериканском, аргентинском по характеру городе (не случайно Диего Марадона именно там стал тем, кем стал) всегда так. Здесь все тренеры, все все знают о футболе. Здесь одна победа - и Скудетто уже на пороге, а одно поражение - и все ничтожества. Здесь команда Маурицио Сарри, как он сам заявил, проиграла борьбу за Скудетто ещё в гостинице, а команда Карло Анчелотти бунтовала против него и президента.

Тем не менее, "Наполи" сезона 2022/23 установил рекорд лиги последних 29-ти лет по преимуществу по очкам после первого круга - "плюс 12". Клубный рекорд по очкам в первом круге вообще - 50. Столько с 1994-го года до этого набирали лишь две команды. И лишь одна, кроме них, сумела ещё и одновременно выиграть группу Лиги Чемпионов. "Ювентус". "Наполи" и сравнивают с лучшими образцами "Ювентуса".

Лучшая оборона в лиге, характер, мощь, ощущение неотвратимости победы - все схоже. Плюс блестящая атака. Причем в Серии А легко не было. Можно назвать лишь четыре лёгких матча из 19-ти - против "Монцы", "Торино", "Сассуоло" и "Ювентуса". В таблице первых таймов "Наполи" даже уступает "Лацио" и опережает "Интер" всего на одно очко. Девять из его 19-ти завершились вничью. Во втором додавливает. Также свойство "Ювентуса".

При этом в решающий момент против того же "Ювентуса", когда казалось, что "бьянконери" возвращаются в борьбу за Скудетто, "Наполи" не устроил вязкую равную игру, а раздавил соперника. Впервые с 1990-го года забив ему пять мячей (впервые с 1993-го "Юве" пропустил столько от кого-либо) и, как и тогда, выиграв со счетом 5:1. Суперкубок-1990 стал последним трофеем Золотой эры Марадоны. Неужели 5:1 в 2023-ем стал началом новой Золотой эры?

****

Летом "Наполи" не только боролся со скептицизмом, но и сокращал зарплаты. Со 110-ти миллионов евро до 83-ех. "Аурелио Де Лаурентис сразу же сказал мне, что курс на сокращение бюджета и зарплат, на кадровую революцию. Она даже должна была состояться сразу же, в 2021-ом, но тогда не сложилось. По сути, в предыдущем сезоне то был не мой "Наполи". Я готовился в другому", - заявил Спаллетти.

При этом команда усилилась. Даже запас, уже давший 13 голов в лиге. Джованни Симеоне, один из лучших бомбардиров лиги предыдущего сезона, Джакомо Распадори, один из лидеров атаки сборной Италии. Симеоне даже плакал, говоря, что любой аргентинец мечтает забивать за "Наполи". И ведь оба официально лишь в аренде.

За Матиасом Оливерой клуб следил несколько лет, Танги Ндомбеле добавляет мощь в центре поля. Жуан Жезус когда-либо в карьере показывал что-либо лишь под рукой Спаллетти. Элмас и Лосано формируют мощную скамейку. А это в лиге очень важно. Спортивный директор Кристиано Джунтоли объясняет, что позволяет работать на тренировках гораздо качественнее и интенсивнее.

Разумеется, отличный и стартовый состав. Хвича Кварацхелия. Кварадона, Квараваджо, объект Кварамании. Шедевр Джунтоли, купленный лишь за десять миллионов евро. Он уже в первых турах сделал то, что Инсинье не делал никогда - забил обеими ногами и головой и ассистировал с обоих флангов. Виктор Осимхен, в первые годы в клубе погрязший в травмах и скандалах, но теперь неудержимый и наконец оправдывающий заплаченные за него 70 миллионов.

Ким Мин-Чже, заставивший забыть о Кулибали. Все, в том числе Спаллетти, называют его монстром. А Жозе Моуриньо признает, что хотел забрать его ещё в "Тоттенхэм". Вратарь Алекс Мерет, летом сидевший на чемоданах и чувствовавший себя униженным (а клуб пытался привести Кепу или Кейлора Наваса), а теперь лучший в лиге.

Пётр Зелински, которого Спаллетти в этом сезоне отодвинул на десять метров назад, перейдя на 4-3-3 и объяснив, что в атаке из глубины поляк гораздо полезнее. Станислав Лоботка, как и Осимхен, прорвавшийся лишь сейчас. Спаллетти сравнивает его с Андресом Иньестой. Прикрывающий его Бускетс или скорее Яя Туре - Андре Франк Замбо-Ангисса, до "Наполи" вылетавший из АПЛ с "Фулхэмом".

****

Ну и, разумеется, дирижёр оркестра. Спаллетти уже первый по числу побед в карьере в Серии А с 1994-го года. Да, именно так. 276 - больше, чем у Фабио Капелло, Марчелло Липпи, Карло Анчелотти, Массимилиано Аллегри. При этом Скудетто ещё не выигрывал. Хотя тренирует с прошлого века. Как объясняют, он блестяще готовит команды летом, но валится зимой.

Он оставил заметный след в итальянском футболе. Вывел скромный "Удинезе" в его первую Лигу Чемпионов. В "Роме" стал первым в Европе в новую эру, кто играл без чистого форварда, с "фальшивой девяткой", и Франческо Тотти забил уйму голов. Взял два Кубка и Суперкубок. Во второй каденции там

установил рекорд клуба по очкам за сезон - 87. Вырастив Алиссона, Мохамеда Салаха, Антонио Рюдигера.

"Интер" Лучано вернул в Лигу Чемпионов после семи лет отсутствия, выведя его туда дважды подряд. Найдя новую позицию "реджисты" для Марцело Брозовича, на которой стал одним из лучших в мире.

В сущности, из десяти последних сезонов в Серии А он девять раз выводил свои команды в Лигу Чемпионов. Тем не менее, его репутация, образ скорее отрицательны. Его рисуют как очень жёсткого человека, неприятного, бескомпромиссного. Болельщики "Ромы" ненавидят его за то, что завершил карьеру Тотти и выгнал из клуба Антонио Кассано. В "Интере" он изгнал капитана Мауро Икарди. Ныне совершенно не противостоял уходу Инсинье и Мертенса.

В популярном художественном сериале об окончании карьеры Тотти Спаллетти создали чуть ли не карикатурный образ отрицательного героя из фильмов о Джеймсе Бонде.

Ему помнят 1:7 от "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале Лиги Чемпионов больше, чем выход в этот самый четвертьфинал, больше, чем 6:2 над "Интером" в финале Кубка. В "Интере" помнили больше не возвращение в ЛЧ, а то, что его дважды пришлось выгрызать в последнем туре. Вот и в "Наполи" вспомнили не об уверенном возвращении в ЛЧ после двух лет без нее, а о потерянном Скудетто.

После "Интера" он спрятался дома, в Тоскане. Заперся, как сам сказал, будто монах в монастыре. На ферме, со своими утками, курами, ослами, страусами и альпаками. Выращивал вино и оливковое масло, сдавал жилье туристам. Сидя на зарплате "Интера". Его звал "Милан", но он не договорился о компенсации от соседей и отказался. Крича на Генерального директора "нерадзурри" Джузеппе Маротту, что не даёт ему работать.

Но и на ферме он работал, учился, готовился. Признает, что там много переосмыслил. Сегодня он также злится, отвечает резко, ссорится с журналистами. Но делает это гораздо реже. А в команде как раз сохраняет спокойствие, особенно во время матчей. Не бесится на тренерской скамье, как ранее. При этом уже не раз в этом сезоне открыто критиковал игру подопечных даже после побед.

Он нашёл баланс между нужной злостью, нужным огнём и нужным льдом спокойствия.

Разумеется, он нашёл и тактический баланс. Постоянно говорит, что "Наполи" не приспособлен к единоборствам, к жёсткой игре, к обороне. И потому должен постоянно владеть мячом и комбинировать, а если теряет - сразу же бросаться отбирать его. Он все это и делает. Первый в лиге с приличным отрывом и по ударам по воротам, и по владению мячом, и по прессингу. Первый по темпу.

Темп Лучано называет критически важным. Что, кстати, также отличается от предыдущего сезона. Ведь Инсинье, Мертенс, Руис всегда любили повозиться с мячом. Сейчас все пасуют побыстрее.

"Сейчас в составе все игроки блистают лишь благодаря Спаллетти и должны ему. В предыдущем сезоне были игроки, выделявшиеся у других тренеров, игроки сборных. А для нынешнего состава Спаллетти не скажу, что почти отец, но лидер", - говорит бывший игрок сборной Италии Риккардо Монтоливо.

Капитан "Наполи" Джованни Ди Лоренцо говорит: "За эти полтора года мы сильно добавили в отношении к игре и в этом прежде всего заслуга Спаллетти. Он даёт нам ощущение голода и уверенности в себе, дух победителя".

Сегодня он начинает второй круг. Против "Ромы". Команды, которую считают последним препятствием на пути к Скудетто. Тренер которой Моуриньо заявил, что "Наполи" уже выиграл Скудетто и поздравил его. Их противостояние с сезона 2008/09 возвращается. Сезона, когда Моур заявлял, что никто так не любит прессу и разговоры с ней, как Спаллетти и сам он, Жозе, не может дойти до такого уровня.

Если Жозе говорит такое о тебе... Но сейчас Спаллетти другой. Он, правда, очень обижен на болельщиков "Ромы". Заявляет, что "Рома" никогда не враг для него, всегда часть его и он не заслуживает постоянного свиста в его адрес. И вправду не заслуживает. А заслуживает он Скудетто. К которому постарается сегодня сделать ещё один скачок.