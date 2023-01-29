Серия А. Милан - Сассуоло 2:5. В дерби будет шесть?

Серия А. 20-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Сассуоло" 2:5

Голы: Жиру 24, Ориги 81 - Дефрель 19, Фраттези 22, Берарди 30, Лорьенте 47 (пен.), Энрике 79

"Милан": Татарушану, Калабрия, Габбия, Калулу, Эрнандес, Крунич (Побега 71), Тонали, Салемакерс (Мессиас 70), Де Кетеларе (Леау 46), Ребич (Ориги 71), Жиру

"Сассуоло": Консильи, Маркицца (Кирьякопулос 46), Эрлич, Руан, Рожерио, Фраттези (Торстведт 77), Обьянг, Траоре, Берарди (Д. Феррари 85), Дефрель (Энрике 76), Лорьенте (Альварес 76)

Предупреждения: Тонали 37, Ребич 45+3, Калабрия 46, Крунич 61, Габбия 87, Жиру 90+2, Побега 90+4 - Берарди 38, Обьянг 53, Кирьякопулос 61, Фраттези 73, Руан 90+2

Главный тренер: Антонио Джуа

Когда "Милан" упустил 2:0 против "Ромы" после 86-ой минуты, вылетел из Кубка, провалил первый тайм в Лечче, вернувшись лишь на 2:2 во втором, болельщики, умудренные опытом кошмарного предыдущего десятилетия, начали что-то подозревать. Но Стефано Пиоли еще говорил, что все в порядке. Затем 0:3 от "Интера" в Суперкубке. Фаны уже бушевали, а Пиоли лишь начал чувствовать, что что-то не то. Затем 0:4 от "Лацио", и уже даже тренер признал проблему.

Сегодня он призывал перевернуть страницу, наконец-то решительно изменил стартовый состав, убрав Леау и Диаса. Итог - 2:5. Дома. От команды, набравшей лишь два очка и забившей четыре мяча в предыдущих восьми матчах, более двух не забивавшей ни в одном из 11-ти предыдущих. Впервые с 1997-го года "Милан" пропускает пять в домашнем матче лиги, впервые в истории пропускает как минимум четыре в двух матчах лиги на всех полях подряд.

Как такое можно объяснить, проанализировать? Четвертый матч подряд во всех турнирах, в котором "россонери" уступают со счетом 0:2 уже в первом тайме? Только психологическими проблемами. Возможно, наибольшей из них - полной потерей власти Пиоли над игроками. И его команда еще и начала хорошо. Ударами по воротам. Даже голом. Жиру замкнул красиво, внешней стороной стопы. Однако ВАР заметил минимальный офсайд, и далее хозяева поля просто выключились.

Лорьенте прорвался слева, пробил низом. Это еще Татарушану отбил. Берарди прорвался, прострелил, и совершенно свободный Дефрель замкнул. Затем Доменико обыгрался с Фраттези, последний пробил в ближний угол. Татарушану должен был тащить такой. Жиру замкнул навес, забив впервые в 2023-ем году. Но скоро Берарди и замкнул угловой головой. Его наставник Алессио Дионизи даже не поверил, что это он и переспросил у помощников. Берарди? Головой?

Жиру еще замкнул головой чуть неточно, Ребич прорвался к воротам и отмахнулся от защитника лишь после того, как тот схватил его за футболку. Могли свистнуть и в другую сторону. Но во втором тайме Лорьенте оббежал Калабрию как стоячего и был завален им в спину уже перед вратарем. Пенальти и 1:4. А далее Ребич забил с минимального офсайда, Ориги классно закрутил, Берарди ассистировал Энрике. Что общий вердикт не изменило. Унижение чемпиона.

Арифметическая прогрессия. Два гола пропущены, затем три, затем четыре, затем пять. Что будет в следующем туре в Миланском дерби? Неужели шесть?