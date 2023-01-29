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Фаталити. Видео голов и обзор матча Милан - Сассуоло 2:5
Стефано Пиоли – все?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" потерпел третье подряд поражение, а всего в 2023-м "россонери" выиграли лишь одну встречу из семи. Ни разу на этом этапе подопечные Стефано Пиоли не сыграли на ноль, а что еще более досадно для болельщиков команды - каждый раз "Милан" пропускает на один гол больше: один от "Торино", два - от "Лечче", три - от "Интера", четыре – от "Лацио", а теперь пять от "Сассуоло". О борьбе за чемпионство уже речи нет, здесь бы сохранить позицию в зоне Лиги чемпионов, которая с такими результатами под большим вопросом.
Уже через неделю "красно-черных" ожидает дерби с "Интером", и ожидания для "Милана" от предстоящего поединка очень пессимистичны.
Серия А. 20-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" – "Сассуоло" 2:5
Голы: Жиру 24, Ориги 81 – Дефрель 19, Фраттези 22, Берарди 30, Лорьенте 47 (пен.), Энрике 79
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