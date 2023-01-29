Серия А. Ювентус проигрывает Монце и дома

Серия А. 20-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Монца" 0:2

Голы: Чуррия 18, Мота 39

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Де Шильо (Влахович 65), Фаджоли (Суле 46), Паредес (Локателли 46), Рабио, Костич (Айлинг-Джуниор 46), Ди Мария, Кен (Милик 58)

"Монца": Ди Грегорио, Иццо, Мари, Кальдирола (Марлон 70), Чуррия (Биринделли 77), Мачин (Раноккия 77), Ровелла (Сенси 59), Аугусто, Пессина, Капрари (Петанья 70), Мота

Предупреждения: Капрари 69, Сенси 78

Главный арбитр: Джанлука Аурельяно

Одним из худших моментов для "Ювентуса" в летне-осенней части сезона 2022/23 был выезд к "Монце". "Бьянконери" тогда проиграли (0:1), продолжив неприятное начало сезона, а Массимилиано Аллегри покидал поле под охраной полиции. С тех произошло очень много событий. Смена руководства в туринском клубе, вылет из Лиги Чемпионов, серия из восьми побед в лиге без пропущенных, 1:5 в Неаполе, снятие 15-ти очков. И вот вновь "Монца" и вновь поражение.

Аллегри пояснил, что 3:3 с "Аталантой" команда вытащила на эмоциях, играя от сердца. А вот с "Монцей", которую еле победили в Кубке дома 19-го января, по его словам, понадобятся другие качества. Солидность, собранность. Этого как раз и не хватало. Не хватало и резкости, и ума. Особенно - в первом тайме. "Юве" проиграл его по владению мячом, играл апатично. Без цели, без понимания происходящего. И умудрился пропустить с двух ударов по воротам.

Мачин отправил Чуррию в прорыв, и тот пробил под перекладину. Карлос Аугусто прорвался от центра поля после перехвата, собрал вокруг себя соперников, выложил Моте, а тот обошел еще троих и положил мяч в ворота. Выглядело издевательски.

В перерыве Аллегри произвел три замены, и "Ювентус" начал двигаться, давить. По ударам по воротам в итоге выиграл матч со счетом 21:3. Прострел проскочил в сантиметрах от Сандро, Ди Мария и Суле мощно пробивали, заставляя Ди Грегорио тащить. Он в итоге пропустил после очередного сейва и удара головой Бремера. Но тот был в офсайде. А последние минут десять "Юве" провел вдесятером из-за травмы Милика и уже не мог давить. Как раз Щесны спас от Петаньи.

Впервые с 1993-го года "Ювентус" и "Милан" проигрывают дома в лиге в один день. Во второй раз и впервые с 30-х годов "Юве" проигрывает оба матча лиги в одном сезоне абсолютному дебютанту Серии А. Для "Монцы" это первый сезон в Высшем дивизионе в истории. И теперь она выше туринцев. На 11-ом месте, а они на 13-ом.