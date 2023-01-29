Полный назад. Видео голов и обзор матча Ювентус - Монца 0:2

Шутки о возможном вылете "Ювентуса" в Серию В начинают выходить из-под контроля. При этом способствуют таким делам не только снятые очки, но и неудачная форма команды. "Зебры" не побеждают в трех встречах чемпионата подряд и сейчас идут только тринадцатыми. Отрыв от зоны вылета – одиннадцать баллов.

Серия А. 20-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Монца" 0:2

Голы: Чуррия 18, Мота 39