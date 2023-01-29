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Полный назад. Видео голов и обзор матча Ювентус - Монца 0:2

Италия
(1 голосов)

"Старая синьора" в кризисе

Полный назад. Видео голов и обзор матча Ювентус - Монца 0:2

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Шутки о возможном вылете "Ювентуса" в Серию В начинают выходить из-под контроля. При этом способствуют таким делам не только снятые очки, но и неудачная форма команды. "Зебры" не побеждают в трех встречах чемпионата подряд и сейчас идут только тринадцатыми. Отрыв от зоны вылета – одиннадцать баллов.

Серия А. 20-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Монца" 0:2
Голы: Чуррия 18, Мота 39

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В статье: Ювентус (Турин) Монца
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