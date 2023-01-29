Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полный назад. Видео голов и обзор матча Ювентус - Монца 0:2
"Старая синьора" в кризисе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Шутки о возможном вылете "Ювентуса" в Серию В начинают выходить из-под контроля. При этом способствуют таким делам не только снятые очки, но и неудачная форма команды. "Зебры" не побеждают в трех встречах чемпионата подряд и сейчас идут только тринадцатыми. Отрыв от зоны вылета – одиннадцать баллов.
Серия А. 20-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Монца" 0:2
Голы: Чуррия 18, Мота 39
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Клуб АПЛ хочет оформить трансфер Забарного до конца январского трансферного окна – СМИ
- Эвертон подписал контракт с новым главным тренером
- Динамо проиграло, Кривцов может уехать в США, Цыганков ждет. Главные новости за 28 января
- Особенный отмечает день рождения. Двукратному обладателю Лиги чемпионов исполнилось 60 лет
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн