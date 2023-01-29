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Аллегри: У нас 23 очка, а не 38, которые мы заработали
"Юве" должен исходить из ситуации, которая сложилась
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мыслями после
"Мы должны осознавать свою позицию в таблице на данный момент. У нас 23 очка, а не 38, которые мы заработали, и мы должны действовать, учитывая это. Поэтому после сегодняшнего поражения мы должны работать над этой ситуацией, которая на данный момент является реальной.
Каждая игра является решающей. Нам нужно как можно скорее выбраться из этого вихря. У нас одно очко за три тура, и этого не должно быть. До сих пор мы не проигрывали дома. "Монца" – хорошая команда, но мы не могли пропускать так легко эти два гола", – рассказал коуч "Юве".
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