Серия А. Наполи - Рома 2:1. Даже Моуриньо не остановил

Серия А. 20-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Рома" 2:1

Голы: Осимхен 17, Симеоне 86 - Эль-Шаарави 75

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи (Оливера 68), Лоботка, Зелински (Ндомбеле 90+2), Ангисса, Лосано (Симеоне 76), Осимхен (Распадори 76), Кварацхелия (Элмас 68)

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Залевски, Кристанте (Вольпато 89), Матич (Тахирович 83), Спинаццола (Эль-Шаарави 46), Лоренцо Пеллегрини (Бове 83), Дибала, Абрахам (Белотти 73)

Предупреждения: Осимхен 68 - Дибала 33, Эль-Шаарави 79

Главный арбитр: Даниэле Орсато

По игре в Серии А в нынешнем сезоне "Наполи" вовсе не так великолепен, как показывают результаты. Нередко приходилось вымучивать, вырывать в концовках матчей. Но всякий раз ему это удавалось сделать. Жозе Моуриньо дважды сыграл с ним вничью в предыдущем сезоне, ныне его "Рому", учитывая проблемы других, считали последним препятствием на пути Скудетто в Неаполь. Оно было преодолено. С 1:0 на 80-ой минуте в первом круге и 2:1 на 86-ой сейчас.

И тогда, и сейчас "Рома" играла весьма прилично. Вряд ли заслужила проиграть. Сегодня от Моуриньо ожидали "автобус" с 20-30 процентами владения мячом, а он добыл 42 и предложил высокий прессинг силами четырех-пяти игроков. Даже с участием латералей. Разумеется, и контратаки, и стандартные положения использовались. Ну и организованная оборона работала. Игра в итоге получилась быстрой, очень интересной, но с недостатком ударов и опасных моментов.

Кварацхелия начал смещением с фланга и ударом в ближний угол. Патрисиу вытащил. Ким не заметил, что Мерет вышел вперед, отдал головой назад и мяч лишь чудом не закатился в ворота. Затем сработала шедевральная связка Кварацхелия-Осимхен. Руи отдал Хвиче мимо троих, тот навесил слева, Виктор принял на грудь, затем на ногу и пробил с невероятной силой. Но этот гол не сломил "Рому". Пеллегрини, Дибала пробивали, удар Спинаццолы с линии штрафной отбил Мерет.

Во втором тайме "Рома" выпустила более атакующего латераля Эль-Шаарави и выглядела долгое время даже получше соперника. Эльша должен был пробивать головой, а не пасовать. Мерет вновь вышел вперед и вновь Ким отправлял головой мимо него. Вновь угловой, Кристанте пробивает головой - Мерет тащит! А Лосано в контратаке троих против двоих решил пробить сам. Неплохо, но Патрисиу отбил. Эль-Шаарави в итоге внешней стороной стопы дотянулся до прострела Залевски.

Впрочем, и у "Наполи" нашлись свои замены. Джованни Симеоне вышел на поле вместо вингера Лосано. У "Ромы" как раз опытных игроков центра поля Матича и Пеллегрини заменила молодежь. Возможно, это и повлияло. Уж слишком легко прошли пасами зону перед штрафной Патрисиу. Симеоне получил от Зелински и четко пробил под перекладину.

Обе команды играли в качественный футбол, с большим желанием. "Рома" удивила со знаком плюс. Сыграли замены обеих команд. Но "Наполи" в итоге их выполнил лучше. Уж точно лучше сыграли его звезды. Кварацхелия и Осимхен сделали гол (12-й Виктора в 11-ти последних матчах лиги), а Дибалу и Абрахама намертво прикрыли. Как результат - гандикап "Наполи" на вершине вырос с 12-ти очков до 13-ти. Моуриньо перед матчем уже поздравил его со Скудетто...