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На грудь, колено, мощно в девятку! ВИДЕО невероятного гола из матча Наполи – Рома

Италия
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Виктор Осимхен поражает

На грудь, колено, мощно в девятку! ВИДЕО невероятного гола из матча Наполи – Рома

фото - Getty Images

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"Наполи" продолжает прокладывать себе путь к вожделенному чемпионству. И важным фактором успешных выступлений неаполитанцев в этом сезоне является игра Виктора Осимхена. Нигериец лидирует в гонке бомбардиров Серия А и в воскресенье, 29 января, забил свой 14-й гол в чемпионате. Этот мяч в поединке с "Ромой" оказался не только важным ("Наполи" победил 2:1), но и очень красивым. Осимхен принял на грудь подачу от Кварацхелии, скинул на колено, а затем слета мощно пробил в девятку! Очень эффектно!

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В статье: Рома (Рим) Наполи (Неаполь) Виктор Осимхен лучшие голы
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