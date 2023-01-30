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На грудь, колено, мощно в девятку! ВИДЕО невероятного гола из матча Наполи – Рома
Виктор Осимхен поражает
фото - Getty Images
"Наполи" продолжает прокладывать себе путь к вожделенному чемпионству. И важным фактором успешных выступлений неаполитанцев в этом сезоне является игра Виктора Осимхена. Нигериец лидирует в гонке бомбардиров Серия А и в воскресенье, 29 января, забил свой 14-й гол в чемпионате. Этот мяч в поединке с "Ромой" оказался не только важным ("Наполи" победил 2:1), но и очень красивым. Осимхен принял на грудь подачу от Кварацхелии, скинул на колено, а затем слета мощно пробил в девятку! Очень эффектно!
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