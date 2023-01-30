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Выдающийся перфоманс вратаря Монцы не оставил шансов Ювентусу выиграть матч у себя дома – Видео
"Туринцы" теряют очки в и так сложный для себя момент
Фото: twitter.com/ACMonza
"Ювентус" проиграл у себя дома "Монце" (0:2) 29-го января, даже не сумев забить. Всему виной стал куражный перфоманс вратаря "брианцоли" Мишеля Ди Грегорио.
25-летний итальянец сделал 8 сейвов и завоевал звание лучшего игрока матча. Официальный канал Серии А в YouTube даже сделал подборку спасений голкипера.
Ди Грегорио является воспитанником "Интера". Он ушел от "неррадзурри" только прошлым летом за 4 миллиона евро. С 2014-го Мишель регулярно отправлялся в аренды дивизионом ниже.
По итогам тура "Ювентус" опустился на 13-е место. Клуб набрал 23 очка и на 2 зачетных балла отстает от "Монцы", которая поднялась на 11-ю позицию.
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