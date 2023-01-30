Выдающийся перфоманс вратаря Монцы не оставил шансов Ювентусу выиграть матч у себя дома – Видео

"Ювентус" проиграл у себя дома "Монце" (0:2) 29-го января, даже не сумев забить. Всему виной стал куражный перфоманс вратаря "брианцоли" Мишеля Ди Грегорио.

25-летний итальянец сделал 8 сейвов и завоевал звание лучшего игрока матча. Официальный канал Серии А в YouTube даже сделал подборку спасений голкипера.

Ди Грегорио является воспитанником "Интера". Он ушел от "неррадзурри" только прошлым летом за 4 миллиона евро. С 2014-го Мишель регулярно отправлялся в аренды дивизионом ниже.

По итогам тура "Ювентус" опустился на 13-е место. Клуб набрал 23 очка и на 2 зачетных балла отстает от "Монцы", которая поднялась на 11-ю позицию.