  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Выдающийся перфоманс вратаря Монцы не оставил шансов Ювентусу выиграть матч у себя дома – Видео
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Выдающийся перфоманс вратаря Монцы не оставил шансов Ювентусу выиграть матч у себя дома – Видео

Италия
(1 голосов)

"Туринцы" теряют очки в и так сложный для себя момент

Выдающийся перфоманс вратаря Монцы не оставил шансов Ювентусу выиграть матч у себя дома – Видео

Фото: twitter.com/ACMonza

Новина українською

"Ювентус" проиграл у себя дома "Монце" (0:2) 29-го января, даже не сумев забить. Всему виной стал куражный перфоманс вратаря "брианцоли" Мишеля Ди Грегорио.

25-летний итальянец сделал 8 сейвов и завоевал звание лучшего игрока матча. Официальный канал Серии А в YouTube даже сделал подборку спасений голкипера.

Ди Грегорио является воспитанником "Интера". Он ушел от "неррадзурри" только прошлым летом за 4 миллиона евро. С 2014-го Мишель регулярно отправлялся в аренды дивизионом ниже.

По итогам тура "Ювентус" опустился на 13-е место. Клуб набрал 23 очка и на 2 зачетных балла отстает от "Монцы", которая поднялась на 11-ю позицию.

По теме
yellow-arrow
15 фанатов Ромы преследовали и угрожали Дзаньоло после поражения от Наполи. Болельщики хотят чтобы хавбек ушел
yellow-arrow
Цыганков точно выйдет на Валенсию, Зинченко ждут испытания. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Ждем Мудрика в дерби и встречу Зинченко с Миколенко. Расписание футбола на 30 января - 5 февраля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Монца
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде