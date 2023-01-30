  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус обжалует решение снять с команды 15 очков
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус обжалует решение снять с команды 15 очков

Италия
(1 голосов)

В последнем туре "синьора" уступила "Монце"

Ювентус обжалует решение снять с команды 15 очков

Фото: https://twitter.com/juventusfc

Новина українською

"Ювентус" опубликовал на сайте заявление о намерениях обжаловать решение Федерального апелляционного суда по которому с клуба сняли 15 очков. "Правомерность доходов клуба будет отстаиваться твердо, но с уважением к учреждением, вынесшим решение", – говорится в заявлении.

Напомним, что 20-го января Федеральный апелляционный суд удовлетворил просьбу прокурора Федерации футбола Италии возобновить разбирательство в деле о финансовых махинациях "Юве". В итоге с клуба сняли 15 очков, а бывших руководителей клуба, ответственных за ложь в отчетностях, отстранили от футбола на некоторое время.

"Клуб и его юридическая команда внимательно прочитали и тщательно проанализируют мотивировочную часть решения Федерального апелляционного суда.

В связи с этим документом, предсказуемым по содержанию в свете тяжелого решения, но ущербным из-за очевидной нелогичности, мотивировочных недостатков и необоснованности с точки зрения права, организация подготовит апелляцию в установленные сроки.

Правомерность доходов "Ювентуса будет отстаиваться твердо, но с уважением к учреждением, вынесшим решение", – сказано в заявлении на сайте.

"Ювентус" занимал 10-е место в турнирной таблице. В последнем туре клуб уступил "Монце" (0:2), опустившись на 13-ое.

По теме
yellow-arrow
15 фанатов Ромы преследовали и угрожали Дзаньоло после поражения от Наполи. Болельщики хотят чтобы хавбек ушел
yellow-arrow
Выдающийся перфоманс вратаря Монцы не оставил шансов Ювентусу выиграть матч у себя дома – Видео
yellow-arrow
Цыганков точно выйдет на Валенсию, Зинченко ждут испытания. Влог Роберто Моралеса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Монца
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
juventus.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде