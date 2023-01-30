Ювентус обжалует решение снять с команды 15 очков

"Ювентус" опубликовал на сайте заявление о намерениях обжаловать решение Федерального апелляционного суда по которому с клуба сняли 15 очков. "Правомерность доходов клуба будет отстаиваться твердо, но с уважением к учреждением, вынесшим решение", – говорится в заявлении.

Напомним, что 20-го января Федеральный апелляционный суд удовлетворил просьбу прокурора Федерации футбола Италии возобновить разбирательство в деле о финансовых махинациях "Юве". В итоге с клуба сняли 15 очков, а бывших руководителей клуба, ответственных за ложь в отчетностях, отстранили от футбола на некоторое время.

"Клуб и его юридическая команда внимательно прочитали и тщательно проанализируют мотивировочную часть решения Федерального апелляционного суда. В связи с этим документом, предсказуемым по содержанию в свете тяжелого решения, но ущербным из-за очевидной нелогичности, мотивировочных недостатков и необоснованности с точки зрения права, организация подготовит апелляцию в установленные сроки. Правомерность доходов "Ювентуса будет отстаиваться твердо, но с уважением к учреждением, вынесшим решение", – сказано в заявлении на сайте.

"Ювентус" занимал 10-е место в турнирной таблице. В последнем туре клуб уступил "Монце" (0:2), опустившись на 13-ое.