Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-звезда Ромы и Интера вернулся в Италию
Раджа Наингголан перебрался из Бельгии в Серию B
spalferrara.it
Бывший полузащитник "Ромы" и Интера Раджа Наингголан вернулся в Италию.
Футболист подписал контракт с клубом Серии B СПАЛ, сообщает сайт клуба.
34-летний бельгиец заключил соглашение до конца сезона с опцией продления контракта еще на год. Его зарплата по договору составляет 400 тысяч евро.
Напомним, что главным тренером СПАЛа является бывший капитан "Ромы" Даниеле Де Росси.
В текущем сезоне Наингголан провел 18 матчей за бельгийский "Антверпен", в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
Популярное сейчас
- Малиновский: Хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока Монако
- У Миколенко новый тренер. Эвертон объявил имя нового менеджера
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- На грудь, колено, мощно в девятку! ВИДЕО невероятного гола из матча Наполи – Рома
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО