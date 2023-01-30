Экс-звезда Ромы и Интера вернулся в Италию

Бывший полузащитник "Ромы" и Интера Раджа Наингголан вернулся в Италию.

Футболист подписал контракт с клубом Серии B СПАЛ, сообщает сайт клуба.

34-летний бельгиец заключил соглашение до конца сезона с опцией продления контракта еще на год. Его зарплата по договору составляет 400 тысяч евро.

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Напомним, что главным тренером СПАЛа является бывший капитан "Ромы" Даниеле Де Росси.

В текущем сезоне Наингголан провел 18 матчей за бельгийский "Антверпен", в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.