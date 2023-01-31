Рекорд Наполи, антирекорды Милана и Ювентуса. Итоги 20-го тура Серии А

Лечче - Салернитана 1:2

Болонья - Специя 2:0

Эмполи - Торино 2:2

Кремонезе - Интер 1:2

Аталанта - Сампдория 2:0

Милан - Сассуоло 2:5

Ювентус - Монца 0:2

Лацио - Фиорентина 1:1

Наполи - Рома 2:1

Удинезе - Эллас Верона 1:1

В первом туре второго круга Серии А "Милан" и "Ювентус" продолжили свое падение шокирующими, историческими поражениями. "Интер" опомнился от такого и избежал такого. "Лацио" не подтвердил 4:0 над "Миланом", "Аталанта" скромно подтвердила 8:2. А "Наполи" подтвердил, что у него нет соперников. Увеличив гандикап в борьбе за Скудетто. 13 очков после 20-ти туров не выигрывал у второго места в последние 29 лет никто.

"Наполи" - "Рома"

Вообще-то, в одном отдельном матче "Рома" была соперником. И весьма сложным. Она удивила "Наполи" высокими скоростями и высоким прессингом, к которому подключились даже латерали. Не развалилась после раннего пропущенного, во втором тайме даже играла лучше соперника и сравняла счет заслуженно. Угадав с заменой, с выходом Эль-Шаарави.

Жозе Моуриньо очень хвалил подопечных, заявлял, что гордится ими. Даже запостил фото с ними в раздевалке, что делают обычно лишь после побед. "Если есть матчи, в которых ты проигрываешь, но чувствуешь себя более уверенным в команде, чем до них, то это он. Мы заставили "Наполи" страдать больше, чем кто-либо другой. Мы знали, что они очень хороши на чужой половине поля, но и что им не понравится, когда их прессингуют на их половине".

Тем не менее, неаполитанцы победили. Их лидеры - Кварацхелия и Осимхен - с помощью паса вразрез левого защитника Руи сделали замечательный гол. Виктор уже с 12-ю в последних 11-ти турах.

А лидеры римлян - Дибала и Абрахам - были наглухо прикрыты, их же левый защитник Спинаццола заменён в перерыве. Замена "Наполи" также забила - Джованни Симеоне вывел семью на сто голов в Серии А (у Диего 30). Пятая в списке семей-бомбардиров в истории.

Более того, в заменах в итоге "Рома" проиграла. Поскольку выпустила вместо опытных опорников Матича и Пеллегрини юных Бове и Тахировича. Мяч к Симеоне в итоге прошел мимо них как нож сквозь масло. О травме Пеллегрини, юности дублеров и преимуществе скамейки "Наполи" Моуриньо также говорил. Говорил о скамейке и Лучано Спаллетти, называя ее помощь фундаментальной для любого, кто хочет выиграть лигу.

Впрочем, главные слова Моуриньо - о "чемпионской звезде, сияющей над "Наполи" в критические моменты". "Я знаю эту звезду. Я выиграл различные лиги восемь раз и в тяжелые моменты эта звезда сияет над тобой. В нынешнем сезоне она над "Наполи".

"Милан" и "Ювентус"

"Милан" развален. Бесполезно отрицать это. Умудренные опытом болельщики почувствовали такую опасность ещё после 2:2 против "Лечче". Теперь и Стефано Пиоли признал, что "россонери" перестали быть командой, признал, что чувствует боль. Вспомнил о знаменитом 0:5 от "Аталанты" в 2019-ом. Два пропущенных, затем три (в Суперкубке от "Интера"), затем четыре от "Лацио", затем пять от "Сассуоло". А следующий матч - дерби. Сколько там получат?

Анализировать бесполезно. Пиоли наконец-то выполнил серьёзные изменения. Отправил в запас Рафаэля Леау, что вызвало немалый резонанс. Впервые с октября вернул в стартовый состав Де Кетеларе. Ещё и обстоятельства вынудили отказаться от услуг Томори и Беннасера, и без того слабых. Результат? Пять пропущенных от команды, забившей четыре и набравшей лишь два очка в предыдущих восьми турах. То есть проблема прежде всего в психологии.

Впервые в истории "Милан" пропускает четыре мяча и более в двух матчах лиги подряд, впервые с 1997-го года пропускает пять в одном дома. Он ныне худший в лигах Топ-5 по пропущенным в 2023-ем году (14 в четырех матчах, а ещё ведь можно добавить четыре в двух кубковых). Худший по процентам пропущенных в 2023-ем от ударов в створ его ворот - 73. Вратарь Чиприан Татарушану, заменяющий травмированного Маньяна, также под огнём критики.

"Ювентус" также установил серию антирекордов. Впервые после сезона 1929/30, первого в истории Серии А, абсолютный дебютант этой лиги выиграл у него оба матча в сезоне. "Монца" также стала вторым новичком Серии А (не абсолютным), не пропустившим от "Юве" дважды. Четвертым за последние 77 лет, не проигравшим ему ни разу. В целом впервые с 1993-го года "Ювентус" и "Милан" проиграли дома в лиге в один день.

После 2:1 над той же "Монцей" в Кубке и 3:3 с "Аталантой" "Ювентус", в отличие от "Милана", казался готовым к очередному матчу. Но такое впечатление, что оставил все эмоции, все ментальные силы в том 3:3. А здесь не получилось настроиться. Массимилиано Аллегри говорил, что там играли от сердца, здесь же нужен был ум, порядок. А этого не было.

"Юве" выиграл матч по ударам по воротам со счетом 21:3. Но пропустил дважды до перерыва и не ответил. Аллегри признал, что такого первого тайма своей команды ещё не видел и говорил о позорной лёгкости пропущенных. Во втором пытался, но без мысли, без качества. Просто оказался слишком слабым. И Макс после матча начал говорить о борьбе за выживание. После одного очка в трех турах и в свете возможного дополнительного снятия очков - логично.

"Лацио"

"Лацио" также не хватало ментальных сил, эмоций, качества. Возможно, слишком много выплеснули на 4:0 над "Миланом". А скорее вновь привычная нестабильность команды, ментальные проблемы. Ещё и ранний забитый усыпил. После него "орлы" надолго отошли в оборону. Оборонялись хорошо, что Маурицио Сарри отметил, пропустили лишь с блестящего удара Гонсалеса, затем завязали игру на встречных курсах. Хотя чуть не проиграли в ней.

Сарри говорил об усталости, хвалил своих игроков за отношение к игре, за борьбу, хвалил и соперника за хорошую игру. Хотя ему не понравились частые неточности в передачах и ударах. Которые также отнес к ментальным проблемам и к эмоциональной и физической усталости после "Милана". Напомнив, что играли против него на два дня позже, чем играла свой матч "Фиорентина".

"Интер" и "Аталанта"

"Интер" в январе играет хорошо лишь против Топ-команд. Вне зависимости от турнира. "Наполи", "Милан". Против остальных - "Монцы", "Пармы", "Эмполи", "Вероны", "Кремонезе" - не просто страдал, но даже выглядел не сильнее соперника. После поражения дома от "Эмполи", в свете скандала вокруг Милана Шкриньяра, отсутствия словака и Николо Бареллы в Кремоне неудачный результат там мог закрутить спираль кризиса. И начиналось все плохо - пропущенным.

Тем не менее, "нерадзурри" сумели сравнять счёт быстро, а затем нашли и победный гол. Сравняли на добивании, вышли вперёд с помощью рикошета? Не важно. Главное - победа. Еще и в гостях, где играют слабо (девятое место после первого круга по очкам и 18-ое - по пропущенным). В Кремоне, где "Милан" не выиграл в ноябре. Симоне Индзаги прежде всего понравились собранность и характер игроков даже после раннего пропущенного.

Лаутаро Мартинес в первом своём матче за "Интер" с первых минут с капитанской повязкой сделал дубль и вышел на шесть голов в последних шести матчах.

Три команды в туре выиграли свои матчи уверенно. "Сассуоло", "Болонья" и "Аталанта". Хотя уверенно - не всегда значит легко. "Сампдория", хотя и из зоны вылета, сопротивлялась. Нанесла 15 ударов по воротам, создала первый опасный момент в матче, заставив Муссо совершать двойной сейв. Пропускала лишь на рубеже таймов. После 8:2, 5:2, 3:3 "Аталанты" в предыдущих матчах ныне в атаке получилось гораздо бледнее.

Вместе с тем, Джан Пьеро Гасперини явно должен быть доволен фирменным ассистом одного латераля другому, что он считает признаком здоровья своих команд. А также формой Адемолы Лукмана. Первый гол начался с его удара в стойку, а второй он и вовсе создал и забил сам, пробежав с мячом с центра поля. Нигериец уже с 12-ю голами в лиге в сезоне. Ещё и оборона не пропустила впервые за девять матчей во всех турнирах.

Другие

Вообще-то, уверенных побед в туре четыре. "Монца" также победила "Ювентус" не особо напрягаясь. Команда Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани выглядит очень симпатично. Первый во время рождественского ужина обещал игрокам автобус, полный представительниц древнейшей профессии за каждую победу над "Ювентусом", "Интером" и "Миланом" и теперь сообщил, что получил сто звонков с просьбами сдержать обещание. Тоже мотивация.

"Сассуоло" ничего такого не обещали, но мотивации раздавить "Милан" ему хватило. После такой ужасной собственной серии впечатляет. Алессио Дионизи заявлял, что приказал подопечным играть побыстрее и ловить соперника на контратаках, но такого результата не ожидал. Не ожидал и гола головой Берарди. Даже переспрашивал, он ли это. Доменико "Милан" обожает. Уже с 11-ю голами и шестью ассистами в карьере против него.

"Фиорентина" была настроена добыть результат после двух поражений. Вновь подвела реализация, особенно с ударом в упор в перекладину на последних секундах. Но выступление хорошее. "Болонья" после потери очков дома против "Кремонезе" опомнилась и вышла в Топ-10. "Эмполи" и "Торино" также там. Хотя первый должен быть недоволен, что не сумел продлить серию после победы над "Интером". Ведь вел против "Торо" 2:0 на 81-ой минуте.

"Удинезе" не сумел воспользоваться ничьими конкурентов в борьбе за седьмое, Еврокубковое, место, пропустил из-за автогола в дебюте и в итоге не переиграл дома уже крепкую "Верону". Хотя 70 минут полностью доминировал. Сама "Верона"? Должна быть довольна тем, что выстояла и в 2023-ем году до сих пор проиграла лишь "Интеру". Но в погоне за 17-ым местом ничьих мало.

Cледует похвалить "Салернитану". После 2:8 от "Аталанты", увольнения и возвращения тренера за два дня, угрожающих баннеров от болельщиков, которых не успокоил и 0:2 от "Наполи", удалось победить. В Лечче, где в январе проиграл "Лацио" и не победил "Милан". А покритиковать следует "Специю". "Сампдория" и "Кремонезе" в своих матчах боролись, а она - не особо.

Возможно, испортил игру уход с поля Виктора Коваленко на 18-ой минуте из-за травмы. Украинец вышел в "старте" в лиге впервые с октября и начала матч его команда неплохо.

Лучший игрок тура - Доменико Берарди ("Сассуоло"). Гол, ещё и головой, и три ассиста. В гостях у "Милана"

Прорыв тура - "Сассуоло". Блестяще прервал ужасную серию

Разочарование тура - "Милан". Развален

Лучший вратарь тура - Микеле Ди Грегорио ("Монца"). Восемь сейвов и очень уверенная игра в гостях у "Ювентуса"

Лучшие тренеры тура - Алессио Дионизи ("Сассуоло") и Раффаэле Палладино ("Монца"). Вершили историю

1 Наполі 20 17 2 1 53 2 Інтер 20 13 1 6 40 3 Лаціо 20 11 5 4 38 4 Аталанта 20 11 5 4 38 5 Мілан 20 11 5 4 38 6 Рома 20 11 4 5 37 7 Удінезе 20 7 8 5 29 8 Торіно 20 7 6 7 27 9 Емполі 20 6 8 6 26 10 Болонья 20 7 5 8 26 11 Монца 20 7 4 9 25 12 Фіорентина 20 6 6 8 24 13 Ювентус 20 11 5 4 23 14 Салернітана 20 5 6 9 21 15 Сассуоло 20 5 5 10 20 16 Лечче 20 4 8 8 20 17 Спеція 20 4 6 10 18 18 Еллас Верона 20 3 4 13 13 19 Сампдорія 20 2 3 15 9 20 Кремонезе 20 0 8 12 8

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