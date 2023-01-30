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Серия А. Удинезе и Верона расходятся миром

Италия
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1:1

Серия А. Удинезе и Верона расходятся миром

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 20-й тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Эллас Верона" 1:1

Голы: Самарджич 21 - Бекао 4 (автогол)

"Удинезе" ныне главная бело-черная команда Италии, ее главные зебры. Провалы "Ювентуса" на поле и в зале суда вывели фриуланцев на седьмое место. На волне радости они одержали первую победу после десяти матчей без них. Но сегодня дома не сумели переиграть крепкую "Верону". Она хотя и до сих пор в зоне вылета, но в 2023-ем году проиграла лишь "Интеру" и явно демонстрирует положительную динамику.

Начали как раз гости. Лазович пробил издали, мяч от головы Бекао полетел по странной высокой дуге за шиворот Сильвестри. Затем минут на 70 "Верона" выпала из игры. "Удинезе" вышел на 22:4 по ударам по воротам. Монтипо отбивал удар Саксесса, Бийол в упор не попал. Бету пробил в упор во вратаря, а Удоджи - в защитника Маньяни на линии ворот. Быстрая атака по правому флангу с "кроссом" и скидкой Бету назад завершилась ударом низом Самарджича.

В концовке уже как раз вновь давила "Верона" и уже Сильвестри отбил хороший удар.

"Удинезе" остается седьмым, но всего в двух очках над восьмым местом. "Верона" сокращает отставание от 17-го до пяти.

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В статье: Серия А Эллас Верона Удинезе (Удине)
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