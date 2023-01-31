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Один из главных ветеранов итальянского футбола. Сегодня празднует юбилей Фабио Квальярелла

Италия
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Один из главных ветеранов итальянского футбола. Сегодня празднует юбилей Фабио Квальярелла

Getty Images / Global Images Ukraine

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Фабио Квальярелла родился 31 января 1983 года. Итальянский футболист, нападающий и капитан клуба "Сампдория". Ранее выступал за национальную сборную, "Торино", "Удинезе", "Наполи", "Ювентус" и "Фиорентину".

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Вместе с туринской командой Квальярелла выиграл чемпионат Италии и Суперкубок страны, доходил до финала Кубка. В сезоне-2018/19 в составе "Сампдории" 36-летний Фабио стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 26 голов – на 5 мячей больше, чем Криштиану Роналду.

Квальярелла – восьмой игрок в истории чемпионата Италии, забивающий 18 лет подряд. Рекордсмен Серии А по количеству матчей подряд, в которых удалось отметиться голом (11 поединков, делит достижение с Батистутой).

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