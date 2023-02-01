Кубок Италии. Фиорентина во втором полуфинале подряд, победитель Милана вылетел

Кубок Италии. 1/4 финала

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Торино" 2:1

Голы: Йович 65, Иконе 90 - Карамо 90+3

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо, Миленкович, Игор, Терзич, Барак, Мандрагора (Амрабат 74), Бонавентура (Данкан 86), Гонсалес, Йович (Кабрал 74), Куаме (Иконе 62)

"Торино": В. Милинкович-Савич, Буонджорно, Схуурс, Родригес, Синго (Айна 62), Риччи, Линетти (Илич 62), Войвода (Карамо 76), Влашич, Миранчук, Санабрия

Главный арбитр: Даниэле Довери

"Фиорентина" и "Торино" хотят стать грандами. Для этого нужны участие в Еврокубках и трофеи. Такое участие флорентийцы заработали в предыдущем сезоне. Однако в нынешнем играют хуже, даже не в Топ-10. Болельщики недовольны нестабильностью в игре и слабыми трансферами, а ультрас в специальном обращении назвали сегодняшний матч "фундаментальным водоразделом". Точно тем же недовольны в "Торино". Для обеих полуфинал Кубка был бы серьезным шагом вперед.

21-го января команды встречались в лиге. Также во Флоренции. Тогда "Торино" провел мощный первый тайм, повел в счете, а во втором успешно защищался и довел дело до первой победы в лиге в этом городе за 47 лет. Сегодня он также начал мощно. Терраччьяно ногой отбил удар Риччи, Схуурс чуть не замкнул угловой в створ. Однако далее доминировала уже "Фиорентина". По ударам по воротам выиграв матч со счетом 22:11, по владению мячом - 58:42. Победу она заслужила.

Мандрагора слета попадал в стойку, Терзич добил в Милинковича-Савича. Ваня также еле потащил крученый удар Гонсалеса. Куаме не попал в упор. А разыгранный угловой привел к навесу Терзича и легкому удару головой Йовича. Первый гол страшно критикуемого серба в 2023-ем году. Санабрия ответил двумя выходами на вратаря, но силы удара не хватило. Миранчук чуть не закрутил точно. А в итоге Кабрал выцарапал мяч у защитника для Иконе. Длинный пас на ход Карамо уже не помог.

"Фиорентина" выходит в полуфинал во второй раз подряд и в третий за последние пять лет. А "Торино", победивший "Милан" в гостях в предыдущем раунде, едет домой с пустыми руками. В полуфинале Кубка он не был с 1994-го года.