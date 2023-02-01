Кубок Италии. Рома уступает Кремонезе дома и вылетает

Кубок Италии. 1/4 финала

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Кремонезе" 1:2

Голы: Белотти 90+3 - Дессерс 28 (пен.), Челик 49 (автогол)

"Рома": Патрисиу, Манчини (Смоллинг 46), Кумбулла (Залевски 46), Ибаньес, Челик, Кристанте (Матич 46), Тахирович (Абрахам 57), Эль-Шаарави, Лоренцо Пеллегрини, Вольпато (Дибала 46), Белотти

"Кремонезе": Сарр, Айву, Бьянкетти, А. Феррари, Гильоне, Кастаньетти (Гальдамес 83), Мейте, Пикель (Бенасси 64), Цаджу (Чофани 67), Дессерс (Валери 46), Афена-Гьян (Окереке 46)

Предупреждения: Патрисиу 27, Манчини 29 - Дессерс 29, Айву 60, А. Феррари 62, Сарр 81

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Серия из 14-ти лет без трофеев началась для "Ромы" после победы в Кубке Италии-2008 и завершилась в Лиге Конференций-2022. Было бы знаково и логично, если бы она после прихода Жозе Моуриньо выиграла трофеи два года подряд. Это ознаменовало бы новый этап в истории клуба. Кубок предоставлял отличную возможность, поскольку на пути в его финал-2023 стояли всего лишь "Кремонезе" и "Фиорентина". Впрочем, этого "всего лишь" оказалось слишком много.

"Кремонезе" последний в Серии А, без побед в первых 20-ти турах. Тем не менее, не раз огрызался. В ноябре не проиграл "Милану", в январе проиграл "Ювентусу" и "Интеру" минимально. А в 1/8 финала Кубка выбил "Наполи" в гостях, в том числе сравняв счет на 87-ой минуте и выдержав с сотой по 120-ю вдесятером. Такого соперника не стоило недооценивать. Однако Моуриньо после битвы в Неаполе решил поберечь уставших Смоллинга, Матича, Дибалу и Абрахама. Зря.

Начали хозяева хорошо. Дублер Матича Тахирович пробил слета, и Сарру пришлось отбивать ногами. Но затем просто выключились, разве что бесцельно владея мячом. А гости играли все смелее, комбинировали интереснее. Хотя и нанесли до перерыва всего один удар по воротам, выглядели прилично. И в итоге забили. Дессерс отобрал у Кумбуллы (дублер Смоллинга) в центре поля, прибежал в штрафную и был сбит Руем Патрисиу. Чем ответила "Рома" до перерыва? Ничем.

Разъяренный Моуриньо ушел в раздевалку еще на 43-ей минуте, хотя к первому тайму еще и добавили три. А второй начал четырьмя заменами. В том числе центрального защитника на крайнего, то есть сменой тактической схемы. Но пока игроки разбирались, кто где должен играть, Окереке (вот эта замена сыграла) промчал по правому флангу, отдал в штрафной Пикелю, тот простреливал в никуда, но Челик в подкате срезал в собственные ворота.

Лишь после этого "Рома" по-настоящему разозлилась, начала давить. Эль-Шаарави сразу же пробил дважды. Пеллегрини бил слета (Сарр вытащил). Смоллинг с 11-ти метров не попал. Абрахам, пятая замена Моуриньо уже на 57-ой минуте, получил мяч перед вратарем и пробил в стойку. В некоторых случаях в бардаке в штрафной гости с трудом отбивались, бросаясь под мячи. Абрахам в итоге сбросил справа в центр, а Белотти принял и слета забил. Но этого не хватило.

Уже шестой сезон подряд "Рома" не попадает в полуфинал Кубка. В четырех из них она вылетала в четвертьфинале. А "Кремонезе" в полуфинале впервые с 1987-го года.