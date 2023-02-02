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Кубок Италии. Ювентус - Лацио 1:0. В Кубке Юве тот же

Италия
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(4 голосов)

Определились полуфинальные пары

Кубок Италии. Ювентус - Лацио 1:0. В Кубке Юве тот же

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Италии. 1/4 финала

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Лацио" 1:0

Гол: Бремер 44

"Ювентус": Перин, Данило, Бремер, Сандро, Куадрадо (Де Шильо 88), Локателли, Фаджоли (Миретти 64), Рабио, Костич, Влахович (Кен 64), Кьеза (Ди Мария 78)

"Лацио": Максимиано, Лаццари, Патрик, А. Романьоли (Казале 78), Марушич, Весино (С. Милинкович-Савич 59), Катальди (Маркос Антонио 75), Луис Альберто (Башич 75), Фелипе Андерсон, Иммобиле (Педро 46), Дзакканьи

Предупреждения: Куадрадо 65, Перин 79, Данило 84 - Дзакканьи 68

Главный арбитр: Фабио Мареска

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В статье: Ювентус (Турин) Кубок Италии Лацио (Рим)
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