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Снова финансовые махинации: с Ювентуса могут снять ещё 20 очков
Этот сезон точно запомнят в Турине
Фото: https://twitter.com/FIGC
Главный прокурор Федерации футбола Италии (FIGC) Джузеппе Чине работает над расследованием махинаций "Ювентуса" с зарплатами футболистов во время пандемии, сообщает Corriere dello Sport. Он потребует снять с "синьоры" не менее 20 очков.
FIGC попросила продлить срок расследования, которое должно было быть закрыто ещё 29-го января, на 40 дней и им одобрили просьбу. Вердикт должен быть объявлен в марте.
Защита "Ювентуса" может использовать продление срока расследования в качестве аргумента во время оспаривания вердикта.
Напомним, что в прошлом месяце Апелляционный суд одобрил просьбу Чине возобновить разбирательство по делу о финансовых махинациях "Ювентуса" и его бывшего руководства. В итоге с клуба сняли 15, а не 9 очков, которые запрашивал прокурор, а фигурантов отстранили от футбола на разные сроки.
"Ювентус" идет в Серии А на 13-м месте с 23-я очками. До снятия 15-ти баллов клуб занимал место в топ-4.
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