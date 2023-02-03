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СМИ: Ювентус хочет продать Погба или расторгнуть контракт летом

Италия
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У француза постоянные проблемы со здоровьем

СМИ: Ювентус хочет продать Погба или расторгнуть контракт летом

Фото: juventus.com

Новина українською

Французский полузащитник Поль Погба может покинуть "Ювентус", сообщает Daily Mail со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

По информации источника, туринский клуб рассматривает возможность продать 29-летнего футболиста. Все из-за постоянных проблем француза со здоровьем. "Старая синьора" подписала его летом на правах свободного агента, но Поль до сих пор не провел ни одного матча из-за травм.

Если "Юве" не удастся найти покупателей, то вероятным остается вариант с расторжением контракта летом, чтобы Поль смог присоединиться к одному из клубов МЛС.

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Летом хавбек получил серьезную травму колена, а осенью у Погба были рецидивы из-за форсирования процесса реабилитации для возможного участия на ЧМ-2022. Также Поль отказался делать операцию, когда об этом просили врачи, но перенес ее позже после очередного усложнения.

На одной из последних тренировок у него снова появилось новое повреждение. Напомним, контракт полузащитника с "Ювентусом" рассчитан до июня 2026 года.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
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Источник:
Daily Mail

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