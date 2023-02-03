СМИ: Ювентус хочет продать Погба или расторгнуть контракт летом

Французский полузащитник Поль Погба может покинуть "Ювентус", сообщает Daily Mail со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

По информации источника, туринский клуб рассматривает возможность продать 29-летнего футболиста. Все из-за постоянных проблем француза со здоровьем. "Старая синьора" подписала его летом на правах свободного агента, но Поль до сих пор не провел ни одного матча из-за травм.

Если "Юве" не удастся найти покупателей, то вероятным остается вариант с расторжением контракта летом, чтобы Поль смог присоединиться к одному из клубов МЛС.

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Летом хавбек получил серьезную травму колена, а осенью у Погба были рецидивы из-за форсирования процесса реабилитации для возможного участия на ЧМ-2022. Также Поль отказался делать операцию, когда об этом просили врачи, но перенес ее позже после очередного усложнения.

На одной из последних тренировок у него снова появилось новое повреждение. Напомним, контракт полузащитника с "Ювентусом" рассчитан до июня 2026 года.