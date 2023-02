Ибрагимович впервые за 8 месяцев провел тренировку в общей группе Милана – Фото

Златан Ибрагимович принял участие в первой половине тренировки "Милана" вместе с командой, сообщает журналист Антонио Витиелло. 41-летний вшед занимался в общей группе впервые за 8 месяцев.

При этом вторую часть тренировки он вновь провел иднивидуально – это толоько начальный этап восстановления.

Клубные медиа поспешили опубликовать фото возвращения одного из символов чемпионского сезона "Милана".

В последний раз Ибрагимович появлялся на поле в официальных матчах 22-го мая 2022-го. Он перенес операцию на колене, восстанавливаясь с тех пор.

Недавно стало известно, что Ибрагимович может принять решение завершить футбольную карьеру в конце этого сезона.

