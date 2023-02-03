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Ибрагимович впервые за 8 месяцев провел тренировку в общей группе Милана – Фото

Италия
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Златан возвращается

Ибрагимович впервые за 8 месяцев провел тренировку в общей группе Милана – Фото

Фото: twitter.com/acmilan

Новина українською

Златан Ибрагимович принял участие в первой половине тренировки "Милана" вместе с командой, сообщает журналист Антонио Витиелло. 41-летний вшед занимался в общей группе впервые за 8 месяцев.

При этом вторую часть тренировки он вновь провел иднивидуально – это толоько начальный этап восстановления.

Клубные медиа поспешили опубликовать фото возвращения одного из символов чемпионского сезона "Милана".

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В последний раз Ибрагимович появлялся на поле в официальных матчах 22-го мая 2022-го. Он перенес операцию на колене, восстанавливаясь с тех пор.

Недавно стало известно, что Ибрагимович может принять решение завершить футбольную карьеру в конце этого сезона.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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