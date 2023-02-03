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Ибрагимович впервые за 8 месяцев провел тренировку в общей группе Милана – Фото
Златан возвращается
Фото: twitter.com/acmilan
Златан Ибрагимович принял участие в первой половине тренировки "Милана" вместе с командой, сообщает журналист Антонио Витиелло. 41-летний вшед занимался в общей группе впервые за 8 месяцев.
#Ibrahimovic prima parte dell'allenamento con la squadra #Milan— Antonio Vitiello (@AntoVitiello) February 3, 2023
При этом вторую часть тренировки он вновь провел иднивидуально – это толоько начальный этап восстановления.
Клубные медиа поспешили опубликовать фото возвращения одного из символов чемпионского сезона "Милана".
В последний раз Ибрагимович появлялся на поле в официальных матчах 22-го мая 2022-го. Он перенес операцию на колене, восстанавливаясь с тех пор.
Недавно стало известно, что Ибрагимович может принять решение завершить футбольную карьеру в конце этого сезона.
???? @Ibra_official ????— AC Milan (@acmilan) February 3, 2023
As hungry as ever ????⚫️#SempreMilan pic.twitter.com/wRKBNDlVkH
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