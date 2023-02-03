  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Спалетти – лучший тренер Серии А в январе. Наполи оторвался от 2 места на 13 очков
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спалетти – лучший тренер Серии А в январе. Наполи оторвался от 2 места на 13 очков

Италия
(1 голосов)

4 победы и 1 поражение

Спалетти – лучший тренер Серии А в январе. Наполи оторвался от 2 места на 13 очков

Фото: twitter.com/sscnapoli

Новина українською

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти признан лучшим менеджером января в Серии А. Под его руководством клуб выиграл 4 встречи и 1 проиграл.

Одолел "Неполь" "Рому" (2:1), "Салернитану" (2:0), "Ювентус" (5:1) и "Сампдорию" (2:0). Уступили только "Интеру" в самом начале месяца (0:1). Разница мячей 11:3.

В февраль "Наполи" вошел на первом месте Серии А с отрывом от "Интера" в 13 очков. У команды Спаллетти 53 очка, а у "россонери" – 40.

По теме
yellow-arrow
Ибрагимович впервые за 8 месяцев провел тренировку в общей группе Милана – Фото
yellow-arrow
Врачи Ромы разрешили Дзаньоло не присутствовать на тренировках из-за психологических проблем
yellow-arrow
Сможете назвать ТОП-20 самых дорогих трансферов января? Квиз
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лучано Спаллетти Серия А Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
legaseriea.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде