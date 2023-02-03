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Спалетти – лучший тренер Серии А в январе. Наполи оторвался от 2 места на 13 очков
4 победы и 1 поражение
Фото: twitter.com/sscnapoli
Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти признан лучшим менеджером января в Серии А. Под его руководством клуб выиграл 4 встречи и 1 проиграл.
Одолел "Неполь" "Рому" (2:1), "Салернитану" (2:0), "Ювентус" (5:1) и "Сампдорию" (2:0). Уступили только "Интеру" в самом начале месяца (0:1). Разница мячей 11:3.
В февраль "Наполи" вошел на первом месте Серии А с отрывом от "Интера" в 13 очков. У команды Спаллетти 53 очка, а у "россонери" – 40.
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Источник:legaseriea.it
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