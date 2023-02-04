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Погба не собирается покидать Ювентус. Клуб ведет переговоры о продлении контракта

Италия
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Игрок может остаться в команде еще на несколько лет

Погба не собирается покидать Ювентус. Клуб ведет переговоры о продлении контракта

Фото: twitter.com/juventusfc

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"Ювентус" и Поль Погба не ведут переговоры о расторжении контракта. Об этом сообщил журналист Николо Скиря.

Ранее появлялась информация, что туринский клуб готов продать 29-летнего футболиста или досрочно прекратить сотрудничество из-за постоянных проблем со здоровьем. Как известно, после перехода летом на правах свободного агента француз до сих пор не провел ни одного матча.

Однако Скира отмечает, что сам Погба счастлив в "Ювентусе". Он надеется как можно быстрее набрать форму после мышечных проблем и травмы колена и помогать клубу на поле.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Николо Скира
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Источник:
Nico Schira

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