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Погба не собирается покидать Ювентус. Клуб ведет переговоры о продлении контракта
Игрок может остаться в команде еще на несколько лет
Фото: twitter.com/juventusfc
"Ювентус" и Поль Погба не ведут переговоры о расторжении контракта. Об этом сообщил журналист Николо Скиря.
Ранее появлялась информация, что туринский клуб готов продать 29-летнего футболиста или досрочно прекратить сотрудничество из-за постоянных проблем со здоровьем. Как известно, после перехода летом на правах свободного агента француз до сих пор не провел ни одного матча.
Однако Скира отмечает, что сам Погба счастлив в "Ювентусе". Он надеется как можно быстрее набрать форму после мышечных проблем и травмы колена и помогать клубу на поле.
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