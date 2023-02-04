Индзаги: Не осуждаю Шкриньяра за решение перейти в ПСЖ, но капитаном он больше не будет

Наставник миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал решение защитника Милана Шкриньяра не продлевать контракт с "нерадзурри" и перейти в "ПСЖ" летом:

"Я не осуждаю его выбор. Он уникальный человек и футболист. Милан — великолепный парень, который хорошо выполняет свою работу на протяжении каждого дня, с того самого момента, когда я стал частью клуба.

То, что он не продлил контракт… В футболе случаются такие вещи, к этому нужно просто привыкнуть. Будет ли он продолжать носить капитанскую повязку? Мы выбираем капитана, исходя из выступлений игроков. Шкриньяр больше не будет нашим капитаном после того, что произошло. Наш капитан — Ханданович", - сказал тренер.