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Рома собирается продать Дзаниоло в Галатасарай
Игрок не нужен Моуриньо
Фото: TEAMtalk
"Галатасарай" заинтересован в подписании полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло и уже начал переговоры с итальянским клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Римляне не хотят заключать сделку на правах аренды - им нужно продать футболиста. Дзаньоло готов рассмотреть этот переход, так как перестал числиться в составе команды и был отстранён от неё из-за отказа уходить из клуба в зимнее трансферное окно. Такое решение принял президент "Ромы" в ответ на неудовлетворительное поведение игрока.
Как известно, зимнее трансферное окно в Турции открыто до 8 февраля. Игрок может переехать в Суперлигу в ближайшее время.
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