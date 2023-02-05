Рома собирается продать Дзаниоло в Галатасарай

"Галатасарай" заинтересован в подписании полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло и уже начал переговоры с итальянским клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Римляне не хотят заключать сделку на правах аренды - им нужно продать футболиста. Дзаньоло готов рассмотреть этот переход, так как перестал числиться в составе команды и был отстранён от неё из-за отказа уходить из клуба в зимнее трансферное окно. Такое решение принял президент "Ромы" в ответ на неудовлетворительное поведение игрока.

Как известно, зимнее трансферное окно в Турции открыто до 8 февраля. Игрок может переехать в Суперлигу в ближайшее время.