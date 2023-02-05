Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спасал до последнего. ВИДЕО, как голкипер Эмполи совершил невероятный двойной сейв в матче с Ромой
Фантастическая игра от Викарио
фото - Getty Images
"Рома" в рамках 21-го тура итальянской Серии А одержала уверенную победу над "Эмполи" со счетом 2:0. Но вполне мог быть и разгром, если бы не голкипер гостей Гульельмо Викарио. В одном из эпизодов он продемонстрировал чудеса стойкости и реакции. После подачи углового он отразил удар Дибалы. Это было в целом просто. Но мгновенно пришлось реагировать на выстрел Манчини. Викарио справился. Но на добивание бросился Абрахам и, казалось, отправит мяч в сетку ворот "Эмполи". Как кипер спас свою команду, описать тяжело. Нужно смотреть!
Популярное сейчас
- США сбили китайский шпионский аэростат над Каролиной. Пекин выразил протест
- Победа Миколенко над Зинченко, глубокий кризис Ливерпуля. Главные новости за 4 февраля
- Первый танк Leopard 2 уже летит в Украину
- 121-миллионный рекорд Челси, Жоржиньо в Арсенале, Забарный в Борнмуте. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО