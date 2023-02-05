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Спасал до последнего. ВИДЕО, как голкипер Эмполи совершил невероятный двойной сейв в матче с Ромой

Италия
(1 голосов)

Фантастическая игра от Викарио

Спасал до последнего. ВИДЕО, как голкипер Эмполи совершил невероятный двойной сейв в матче с Ромой

фото - Getty Images

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"Рома" в рамках 21-го тура итальянской Серии А одержала уверенную победу над "Эмполи" со счетом 2:0. Но вполне мог быть и разгром, если бы не голкипер гостей Гульельмо Викарио. В одном из эпизодов он продемонстрировал чудеса стойкости и реакции. После подачи углового он отразил удар Дибалы. Это было в целом просто. Но мгновенно пришлось реагировать на выстрел Манчини. Викарио справился. Но на добивание бросился Абрахам и, казалось, отправит мяч в сетку ворот "Эмполи". Как кипер спас свою команду, описать тяжело. Нужно смотреть!

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В статье: Рома (Рим) Эмполи
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