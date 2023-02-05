Серия А. Наполи неудержим. Даже после серого первого таймa

Серия А. 21-й тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Наполи" 0:3

Голы: Кварацхелия 48 (пен.), Осимхен 68, 73

"Специя": Драговски, Ампаду, Кальдара (Ципот 74), Николау, Амиан, Бурабия, Эспозито (Висневски 86), Агудело, Реца, Верде (Мальдини 74), Шомуродов (Кроллис 74)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи (Оливера 74), Ангисса, Лоботка, Зелински (Элмас 62), Лосано (Политано 46), Осимхен (Симеоне 82), Кварацхелия (Ндомбеле 74)

Предупреждения: Ампаду 16, Кальдара 51, Реца 85 - Лосано 19, Зелински 52

На самом деле подавляющее большинство побед "Наполи" в Серии А в нынешнем сезоне не были легкими. Даже некоторые разгромные не были такими. Победу над "Специей" можно поставить в один ряд с разгромами "Вероны" и "Кремонезе". Сегодня неаполитанцы провели первый тайм весьма бледно, заставляя Лучано Спаллетти срывать голос криком. Его крик был слышен и в середине второго. А все три гола состоялись с помощью явных ошибок соперника.

"Специя" была вынуждена играть без почти десятка игроков. В том числе травмированного Виктора Коваленко. Ей даже пришлось по ходу матча выпустить троих, наигравших вместе в сезоне лишь 23 минуты. Тем не менее, она боролась достойно. Начала атаками и двумя ударами Агудело. Затем отошла в оборону и, несмотря на 24 процента владения мячом, чувствовала себя весьма комфортно. Во втором тайме после первого пропущенного играла смело, атаковала.

И все же в итоге получился разгром. Без особых усилий от неаполитанцев. Они просто получили подарки. Два точно, а то и три. Банальный длинный заброс Реца, которого Политано не слишком сильно прессинговал, решил остановить рукой. Навес Кварацхелии, рикошет, Драговски не выходит из ворот, и Осимхен легко забивает головой. Кальдара заснул, Кварацхелия отобрал у него мяч и покатил Осимхену.

Виктор с 16-ю голами в сезоне в лиге. Четвертый игрок в истории "Наполи", которому удалось сделать это за 21 тур. Хвича с восемью голами и девятью ассистами. А их команда с 56-ю очками, прямо сейчас, перед Миланским дерби, в 16-ти над вторым местом. "Специя" же терпит третье поражение подряд и остается 17-ой. В пяти очках над зоной вылета, при том, что "Вероне" еще играть в этом туре.