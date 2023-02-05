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Специя - Наполи 0:3. Чемпионский ход. Видео обзор матча
Неаполитанцы собрались после блеклого первого тайма
Twitter Official SSC Napoli
В рамках 21-го тура чемпионата Италии подопечные Лучано Спаллетти на выезде обыграли "Специю". Все три гола неаполитанцев припали на второй тайм. Сначал с пенальти ворота хозяев поля поразил Кварацхелия, а позже дублем отметился Осимхен. "Наполи" продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А и опережает второй "Интер" на 16 очков (у "нерадзурри" матч в запасе).
Серия А. 21-й тур
Специя. "Альберто Пикко"
Голы: Кварацхелия 48 (пен.), Осимхен 68, 73
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