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Контракт согласован. Один из главных талантов Италии намерен продолжить карьеру в Турции
В последнее время его преследуют сплошные скандалы
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Одним из главных талантов Италии, 23-летний Николо Дзаньоло, может продолжить карьеру в Турции. По крайней, этого хочет сам вингер.
По данным Фабрицио Романо, Николо уже дал свое добро на трансфер в "Галатасарай", согласовав с клубом личный контракт. Впереди, переговоры между двумя клубами, турецкая сторона готова выделить на трансфер 22 миллиона евро (не учитывая бонусы).
Galatasaray have scheduled new round of talks with AS Roma to sign Nicolò Zaniolo. It will take place today as negotiations proceed on permanent deal, €22m fee with add-ons now discussed. ???????? #Gala— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 6, 2023
Personal terms are agreed as revealed two days ago, Zaniolo wants the move. pic.twitter.com/tvFqa69Jkd
Долгое время Дзаньоло называли будущим лидером "Ромы", даже несмотря на тот факт, что к 22-м года он дважды рвал "кресты". Однако нынешней зимой он отказался продлевать контракт с клубом и не захотел переходить в "Борнмут", несмотря на угрозы отстранения от основной команды.
Всего за "Рому" Дзаньоло отыграл 128 игр, забил 24 гола и отдал 18 голевых. Его точный удар в финале принеси "волкам" победу в Лиге Конференций. Нынешний контракт футболиста с клубом истекает летом 2024-го.
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