  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Контракт согласован. Один из главных талантов Италии намерен продолжить карьеру в Турции
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Контракт согласован. Один из главных талантов Италии намерен продолжить карьеру в Турции

Италия
(1 голосов)

В последнее время его преследуют сплошные скандалы

Контракт согласован. Один из главных талантов Италии намерен продолжить карьеру в Турции

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Одним из главных талантов Италии, 23-летний Николо Дзаньоло, может продолжить карьеру в Турции. По крайней, этого хочет сам вингер.

По данным Фабрицио Романо, Николо уже дал свое добро на трансфер в "Галатасарай", согласовав с клубом личный контракт. Впереди, переговоры между двумя клубами, турецкая сторона готова выделить на трансфер 22 миллиона евро (не учитывая бонусы).

Долгое время Дзаньоло называли будущим лидером "Ромы", даже несмотря на тот факт, что к 22-м года он дважды рвал "кресты". Однако нынешней зимой он отказался продлевать контракт с клубом и не захотел переходить в "Борнмут", несмотря на угрозы отстранения от основной команды.

Читайте такжеВрачи Ромы разрешили Дзаньоло не присутствовать на тренировках из-за психологических проблем

Всего за "Рому" Дзаньоло отыграл 128 игр, забил 24 гола и отдал 18 голевых. Его точный удар в финале принеси "волкам" победу в Лиге Конференций. Нынешний контракт футболиста с клубом истекает летом 2024-го.

По теме
yellow-arrow
Лунин на клубном ЧМ, еще одно дерби для Мудрика. Расписание футбола на 6-12 февраля
yellow-arrow
Четвертое поражение чемпиона подряд. Интер - Милан 1:0. Видео обзор матча
yellow-arrow
Серия А. Интер - Милан 1:0. Скромная победа на гораздо более высоком классе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Галатасарай (Стамбул) Рома (Рим) Николо Дзаньоло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде