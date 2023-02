Контракт согласован. Один из главных талантов Италии намерен продолжить карьеру в Турции

Одним из главных талантов Италии, 23-летний Николо Дзаньоло, может продолжить карьеру в Турции. По крайней, этого хочет сам вингер.

По данным Фабрицио Романо, Николо уже дал свое добро на трансфер в "Галатасарай", согласовав с клубом личный контракт. Впереди, переговоры между двумя клубами, турецкая сторона готова выделить на трансфер 22 миллиона евро (не учитывая бонусы).

Galatasaray have scheduled new round of talks with AS Roma to sign Nicolò Zaniolo. It will take place today as negotiations proceed on permanent deal, €22m fee with add-ons now discussed. ???????? #Gala



Personal terms are agreed as revealed two days ago, Zaniolo wants the move. pic.twitter.com/tvFqa69Jkd