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Осимхен извинился перед фанаткой, после того как попал по ней мячом на разминке – Видео

Италия
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Осимхен извинился перед фанаткой, после того как попал по ней мячом на разминке – Видео

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен посчитал нужным подойти и лично извениться перед девушкой, по которой он попал мячом во время разминки перед матчем со "Специей". Нигерийский форвард сам поднялся на трибуны и обнял девушку.

Люди спокойно пропустили футболиста.

"Наполи" в итоге разгромил "Специю" (3:0), а Виктор Осимхен сделал дубль.

Осимхен лучший бомбардир Серии А с 16-ю голами в 21-м матче. "Наполи" идет на первом месте в чемпионате Италии с отрывом в 13 очков от второго "Интера".

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В статье: Наполи (Неаполь) Виктор Осимхен
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