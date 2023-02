Осимхен извинился перед фанаткой, после того как попал по ней мячом на разминке – Видео

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен посчитал нужным подойти и лично извениться перед девушкой, по которой он попал мячом во время разминки перед матчем со "Специей". Нигерийский форвард сам поднялся на трибуны и обнял девушку.

Люди спокойно пропустили футболиста.

"Наполи" в итоге разгромил "Специю" (3:0), а Виктор Осимхен сделал дубль.

Осимхен лучший бомбардир Серии А с 16-ю голами в 21-м матче. "Наполи" идет на первом месте в чемпионате Италии с отрывом в 13 очков от второго "Интера".

Victor Osimhen made sure a young fan was okay after accidentally hitting her in the stands ???? (IG/diegoangelotti) pic.twitter.com/cbpW1ahbWB