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Осимхен извинился перед фанаткой, после того как попал по ней мячом на разминке – Видео
Фанаты довольны
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен посчитал нужным подойти и лично извениться перед девушкой, по которой он попал мячом во время разминки перед матчем со "Специей". Нигерийский форвард сам поднялся на трибуны и обнял девушку.
Люди спокойно пропустили футболиста.
"Наполи" в итоге разгромил "Специю" (3:0), а Виктор Осимхен сделал дубль.
Осимхен лучший бомбардир Серии А с 16-ю голами в 21-м матче. "Наполи" идет на первом месте в чемпионате Италии с отрывом в 13 очков от второго "Интера".
Victor Osimhen made sure a young fan was okay after accidentally hitting her in the stands ???? (IG/diegoangelotti) pic.twitter.com/cbpW1ahbWB— GOAL (@goal) February 6, 2023
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