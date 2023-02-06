Серия А. Лацио никак не может найти стабильность

Серия А. 21-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Лацио" 1:1

Голы: Нгонг 51 - Педро 45

"Эллас Верона": Монтипо, Маньяни, Хиен, Коппола (Абильдгор 80), Депаоли, Тамез (Сулемана 86), Дуда, Дойг, Нгонг (Гаич 71), Лазович (Чеккерини 80), Лазанья

"Лацио": Проведель, Хюсай, Казале, А. Романьоли, Марушич, Катальди (Весино 59), С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Педро, Иммобиле (Фелипе Андерсон 71), Дзакканьи

Предупреждения: Дуда 24, Маньяни 34, Хиен 81, Депаоли 87 - Дзакканьи 38

"Лацио" все никак не может найти стабильность, долгую серию. Ни в игре, ни в результатах. Начал год одним очком в двух турах, затем выиграл три матча подряд в лиге и Кубке, причем всухую, причем 4:0 над "Миланом". Сразу после этого сыграл лишь 1:1 дома с "Фиорентиной", выглядя уставшим и даже несколько растерянным. Вылетел из Кубка от "Ювентуса" (0:1) в четверг. И сегодня в Вероне выглядел примерно как против флорентийцев.

Начал как раз Милинкович-Савич почти точным штрафным, преимущество гостей по владению мячом было почти двукратным. При этом хозяева выглядели интереснее. Проведель потащил удар Нгонга низом, Дойг был обязан добивать. Коппола не попал головой. Нгонг попал пяткой в упор, но Проведель спас. Разве что в концовке тайма "Лацио" надавил. Иммобиле вышел один-на-один (выше), Катальди отправил Педро, тот вроде бы уже потерял мяч, но развернулся и блестяще забросил.

Второй тайм разъяренная "Верона" начала бешеным давлением. Лазович навесил штрафной, Нгонг в своем первом "старте" за новый клуб замкнул головой. Сам Лазович закрутил издали с игры - стойка. Дойг в упор не сумел пробить Проведеля и не сумел замкнуть угловой точно. Здесь вновь "Лацио" проснулся в концовке. Но Педро уже слишком устал, а Луис Альберто и Дзакканьи бесхитростно пробили в Монтипо.

В седьмой раз из восьми в этом году "Лацио" открывает счет, но в итоге одержал лишь три победы. Он теряет шанс оторваться от "Милана" и "Аталанты" на три очка, хотя и остается в Топ-4. "Верона" же остается в зоне вылета, но в четырех очках позади 17-го места. С новым главным тренером Марко Дзаффарони она начала новый год шестью матчами с двумя победами и тремя ничьими. Да и по игре сейчас вовсе не выглядит аутсайдером. Симпатично играет.