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Ибрагимович провел первую полную тренировку в сезоне

Италия
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На прошлой неделе он впервые занимался в общей группе

Ибрагимович провел первую полную тренировку в сезоне

Фото: twitter.com/acmilan

Новина українською

Златан Ибрагимович впервые за более чем 8 месяцев провел полную тренировку в общей группе "Милана". Последний официальный матч, в котором швед выходил на поле состоялся 22-го мая.

Возвращение лидера на поле может быть очень кстати, на фоне последних неудач "Милана" в Серии А. "Россонери" нужна перезагрузка и такой опытный игрок как Златан, как никто другой способен зарядить раздевалку.

"Милан" идет в Серии А на 6-м месте, набрав 38 очков после 21-го тура. Плотность в верхней части таблицы чемпионата Италии как всегда высока и "россонери" имеют высокие шансы попасть в Лигу чемпионов, если вовремя соберутся. У клуба 5 матчей подряд без побед – 2 ничьих и 3 поражения.

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Напомним, что Ибрагимович впервые поучаствовал в полноценной тренировке только в прошлую пятницу, 3-го февраля. 4 дня понадобилось 41-летнему форварду, чтобы провести уже полную сессию.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
gazzetta.it

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