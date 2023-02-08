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Зебры набирают ход. Видео голов и обзор матчей Салернитана - Ювентус 0:3

Италия
(1 голосов)

Очоа снова не сыграл на ноль

Зебры набирают ход. Видео голов и обзор матчей Салернитана - Ювентус 0:3

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

37-летний Гильермо Очоа на старости футбольных лет решил снова попробовать свои силы в Европе и подписался в "Салернитане", которая ведет борьбу за выживание в Серии А. Со времени перехода мексиканскому голкиперу пока не удалось ни разу отыграть без пропущенных. К тому же, у него уже есть горький опыт пропускать восемь голов от "Аталанты" или три от "Ювентуса". Именно туринцам его команда проиграла свой очередной поединок. Для "Юве", кстати, это первая с 7 января победа в чемпионате и вторая в целом во всех турнирах. Кажется, команда понемногу приходит в себя после штрафных санкций со снятием очков.

Серия А. 21-й тур
Солерно. "Стадио Ареки"
"Салернитана" - "Ювентус" 0:3
Голы: Влахович 26 (пен.), 47, Костич 45

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В статье: Ювентус (Турин) Салернитана (Салерно)
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