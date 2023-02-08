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Милан проведет новую встречу с французским форвардом - будет обсуждаться новый контракт

Италия
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Текущий истекает летом 2023-го

Милан проведет новую встречу с французским форвардом - будет обсуждаться новый контракт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

"Милан" намерен удержать в команде французского форварда Оливье Жиру.

По данным Фабрицио Романо, стороны в скором времени проведут новую встречу, где будет обсуждаться вопрос контракта. Сам игрок, как пишет пресса в Италии, готов к продлению сделки с "россонери".

Также, если верить Романо, в последний день трансферного окна подписать Жиру хотел "Эвертон", параллельно интерес был со стороны клубов MLS. Француз же не начинал ни с кем переговоров, так как остается игроком "Милана".

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За полтора года в составе итальянского гранда Жиру провел 65 игр, забил 24 гола и отдал десять ассистов. В прошлом сезоне вместе с Оливье "Милан" стал чемпионом Италии.

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В статье: Оливье Жиру Милан
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