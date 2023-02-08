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Милан проведет новую встречу с французским форвардом - будет обсуждаться новый контракт
Текущий истекает летом 2023-го
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" намерен удержать в команде французского форварда Оливье Жиру.
По данным Фабрицио Романо, стороны в скором времени проведут новую встречу, где будет обсуждаться вопрос контракта. Сам игрок, как пишет пресса в Италии, готов к продлению сделки с "россонери".
AC Milan have scheduled new meeting with Olivier Giroud agents to extend the contract — current one expires in June. ????⚫️???????? #ACMilan— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2023
Everton asked for Giroud on Deadline Day, MLS clubs also wanted him but no way to negotiate: he’s crucial player for AC Milan. pic.twitter.com/2FDAFFEGvl
Также, если верить Романо, в последний день трансферного окна подписать Жиру хотел "Эвертон", параллельно интерес был со стороны клубов MLS. Француз же не начинал ни с кем переговоров, так как остается игроком "Милана".
За полтора года в составе итальянского гранда Жиру провел 65 игр, забил 24 гола и отдал десять ассистов. В прошлом сезоне вместе с Оливье "Милан" стал чемпионом Италии.
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