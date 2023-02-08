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После матча с Салернитаной Ювентус обязан выкупить Локателли у Сассуоло

Италия
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На фоне санкций клуб продолжает тратить

После матча с Салернитаной Ювентус обязан выкупить Локателли у Сассуоло

Новина українською

"Ювентус" окончательно выкупит Мануэля Локателли у "Сассуоло", сообщает Calcio e Finanza. "Туринцы" заплатят 25 миллионов евро за итальянца.

Сумма будет выплачиваться в течении 3-х лет, что поможет "Ювентусу" справится с финансовыми трудностями.

Опция выкупа стала обязательством после матча с "Салернитаной" (3:0) в Серии А. Также в соглашении прописаны бонусы на 12,5 миллионов евро и условия на 5 миллионов игрок уже выполнил.

Напомним, что Локателли пришел из "Сассуоло" летом 2021-го, подписав соглашение аренды с "Юве". В контракте была прописана опция выкупа, которая по достижении определенных показателей становится обязательством.

В этом сезоне Локателли провел за "Юве" 25 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего итальянца в 30 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Сассуоло Мануэль Локателли
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Источник:
calcioefinanza.it

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