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Официально: Дзаньоло перешел в Галатасарай. Один из самых дорогих переходов в Турцию
Турецкая страница в карьере 23-летнего хавбека
Фото: twitter.com/OfficialASRoma
"Рома" объявила, что достигла договоренности о трансфере Николо Дзаньоло в "Галатасарай". Итальянский полузащитник подпишет контракт до лета 2027-го.
Фабрицио Романо сообщает, что "Галатасарай" заплатил 16.5 миллионов евро + 13 миллионов в виде бонусов. Таким образом общая сумма трансфера превысила самый дорогой переход в турецкую Суперлигу – Марио Жарделя из "Порту" за 17 миллионов евро, которого в сезоне 2000/2001 подписал тот же "Галатасарай".
В соглашении прописана сумма отступных в 35 миллионов евро, а сам игрок будет получать в Турции 3.5 миллионов евро в год.
Дзаньоло пришел в Рим летом 2018 года, сыграв 128 матчей и забив 24 гола в футболке "джаллоросси".
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