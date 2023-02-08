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Официально: Дзаньоло перешел в Галатасарай. Один из самых дорогих переходов в Турцию

Италия
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Турецкая страница в карьере 23-летнего хавбека

Официально: Дзаньоло перешел в Галатасарай. Один из самых дорогих переходов в Турцию

Фото: twitter.com/OfficialASRoma

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"Рома" объявила, что достигла договоренности о трансфере Николо Дзаньоло в "Галатасарай". Итальянский полузащитник подпишет контракт до лета 2027-го.

Фабрицио Романо сообщает, что "Галатасарай" заплатил 16.5 миллионов евро + 13 миллионов в виде бонусов. Таким образом общая сумма трансфера превысила самый дорогой переход в турецкую Суперлигу – Марио Жарделя из "Порту" за 17 миллионов евро, которого в сезоне 2000/2001 подписал тот же "Галатасарай".

В соглашении прописана сумма отступных в 35 миллионов евро, а сам игрок будет получать в Турции 3.5 миллионов евро в год.

Дзаньоло пришел в Рим летом 2018 года, сыграв 128 матчей и забив 24 гола в футболке "джаллоросси".

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В статье: Галатасарай (Стамбул) Рома (Рим) Николо Дзаньоло
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Источник:
asroma.com

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