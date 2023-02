Форвард Наполи Виктор Осимхен превзошел рекорд Роналду в Серии А

Главной звездой итальянской Серии А в нынешнем сезоне становится форвард "Наполи" Виктор Осимхен. В 17 сыгранных матчах он уже забил 16 голов – его результативность является важным фактором в лидерстве неаполитанцев.

В прошлом туре Осимхен оформил дубль в игре со "Специей". При этом нигериец во время одного из голов приблизился к обновлению рекорда лиги. Виктор, выпрыгивая в штрафной соперника за "свечой", достал мяч головой в точке 2 метра 58 сантиметров. Он перепрыгнул голкипера, пытавшегося сыграть кулаками, и сбросил мяч в сетку.

How high can you go, @victorosimhen9⁉️



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/BuvMwHlgm4