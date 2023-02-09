Форвард Наполи Виктор Осимхен превзошел рекорд Роналду в Серии А

Главной звездой итальянской Серии А в нынешнем сезоне становится форвард "Наполи" Виктор Осимхен. В 17 сыгранных матчах он уже забил 16 голов – его результативность является важным фактором в лидерстве неаполитанцев.

В прошлом туре Осимхен оформил дубль в игре со "Специей". При этом нигериец во время одного из голов приблизился к обновлению рекорда лиги. Виктор, выпрыгивая в штрафной соперника за "свечой", достал мяч головой в точке 2 метра 58 сантиметров. Он перепрыгнул голкипера, пытавшегося сыграть кулаками, и сбросил мяч в сетку.

Таким образом, Виктор Осимхен превзошел Криштиану Роналду, забившего "Сампдории" в 2019-м году с высоты 2 метра 56 сантиметров. При этом стоит заметить, что Осимхен на 2 сантиметра ниже, чем португалец - 1.85 м против 1.87 м.

Впрочем, рекорд принадлежал не португальцу. В 2021-м защитник "Милана" Фикайо Томори забил "Ювентусу", прыгнув до отметки в 2.63 метра.

Отметим, что Осимхен привлек внимание других топ-клубов Европы. В частности, сообщалось, что "Реал" рассматривает его в качестве замены Бензема.