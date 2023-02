Новый Балотелли с травмой в голове. Вернётся ли Николо Дзаньоло из Турции?

Атака сборной Италии развалена. Чиро Иммобиле страдает от травм, да и разочаровывает в сборной. Андреа Белотти в глухом запасе "Ромы". Джакомо Распадори и Маттео Политано берут Скудетто, но из запаса "Наполи". Федерико Кьеза после тяжелой травмы, Доменико Берарди остался в/на уровне "Сассуоло". Лидеры нового поколения Вилфрид Ньонто и Джанлука Скамакка борются за выживание в АПЛ. А еще один лидер уехал в Турцию. Сбежал в панике.

Всегда он

Николо Дзаньоло стал вторым приобретением в истории турецкой лиги. За Марио Жардела в 2000-ом году "Галатасарай", тогда участник Лиги Чемпионов и действующий победитель Кубка УЕФА, заплатил 17 миллионов. За итальянца в 2023-ем - 16.5, при том, что не участвует в Еврокубках вообще. А с бонусами, половина из которых легко достижимы, общая сумма может составить 29.5. Сам же игрок получит годовую зарплату в 3.5.

В принципе, трагедии в том, что в 23 года он оказался там, нет. Супер Лига теперь вовсе не дом престарелых легионеров, из которого нет пути назад. За последние четыре года она делегировала игроков в возрасте 19-26 лет в "Ювентус", "Наполи" (двое), "Рому" (двое), "Лацио", "Севилью", "Аякс". К тому же, Дзаньоло настоял на небольшой "клаусуле" в 35 миллионов летом-2023 и 28-30 - через год. То есть собирается вскоре вернуться в лигу Топ-5.

В "Гала" его ждут экс-игроки команд Серии А Мауро Икарди, Дрис Мертенс, Фернандо Муслера, Каан Айхан. С Сержиу Оливейрой он даже сам успел поиграть в "Роме". Главный тренер Окан Бурук, экс-игрок "Интера", очень рад ему. Команда первая в лиге с девятиочковым преимуществом, после перерыва на Чемпионат Мира выиграла 11 матчей лиги и Кубка подряд. Так что среда удобная.

Тем не менее, причины его перехода весьма неприятные и беспокоящие. Существуют немалые опасения, что Николо может быть потерян для футбола Топ-уровня. Его уже сравнивают с Марио Балотелли. А ведь недавно сравнивали с Франческо Тотти. Сам он говорил, что хочет повторить путь Тотти, остаться в "Роме" до конца карьеры и стать ее легендой. Теперь в клубе не хотят и слышать о нем и даже убрали фотографии с ним со стен.

Футболку с надписью "Why Always Me" Николо уже может смело себе заказывать. Жозе Моуриньо подметил, уже бывшего подопечного постоянно находят проблемы. "Вокруг него всегда все преувеличенно. На него постоянно бросают худшие вещи". Но и он сам эти проблемы, худшие вещи отлично находит.

Травмы и соцсети

Возможно, все дело в двух разрывах крестообразных связок колена, из-за которых пропустил практически два полных года. В том числе и Чемпионат Европы, на котором должен был играть в стартовом составе и который сборная Италии выиграла без него. Такие две травмы еще до 21-го дня рождения - тяжелый психологический удар для любого. После них вполне можно стать более раздражительным, циничным, более осторожным и берегущим себя.

До травм Николо был исключительно положительным персонажем. И на поле, и за его пределами. Играл на любой позиции - опорника, правого и левого вингера, центрального атакующего полузащитника, даже "фальшивую девятку". И везде тяжело работал, постоянно бегал. А за пределами поля был скромным парнем, тем, кто заставил свою мать прекратить постить десятками фото с сексуальным оттенком и даже закрыть свою страницу в Instagram.

После же травм желал играть лишь ЦАПа, действовал лениво, мало двигался, мало касался мяча. Не видел партнеров по команде, пытаясь сделать все сам. Постоянно раздражался, кривился. За полтора года получил три красные карточки и 20 желтых (игрок атаки). Еще и часто пропускал по 1-2 матча из-за мышечных травм. А когда его, крайне редко, садили в запас, обижался как ребёнок. И сразу же появлялись сообщения, что хочет покинуть "Рому".

Вряд ли помог и Моуриньо. Жозе всегда защищал подопечного от нападок, даже в январе еще говорил, что работает на тренировках отлично и потому претензий к нему нет. Но дело в том, что Моур требует от подопечных, в том числе и игроков атаки, тяжело работать в обороне. Да и не очень понимает "фантазист", техничных игроков, художников. Для таких он, мягко говоря, не лучший тренер. А Дзаньоло и без того был ленив и взвинчен.

Еще и страницы матери Франчески Косты вновь открыты. Она теперь инфлюэнсер с 416-ю тысячами подписчиков. Да и самого Николо окружили светские хроники. Отвлекая от футбола. Как сама мать заявляла, пытаясь разрушить его карьеру.

Аборт помолвленной с ним Сары Скаперротты, затем еще одна беременность от него. Их расставание и жалобы Сары на то, что Николо даже заблокировал ее в соцсетях и в телефоне и не хочет иметь ничего общего с ребенком (в итоге он присутствовал на родах и сейчас заботится о ребенке). Его короткий роман с другой женщиной, а затем с еще одной, по возрасту близкой к его матери, и возмущение семьи - все это с радостью пережевывали.

И все это влияло на психику 23-летнего Николо. И без того человека вспыльчивого, тяжелого, не всегда уравновешенного. "Мы, семья, пытаемся следить за ним 24 часа в сутки, потому что ему непросто держать себя в руках. Мы никогда не знаем, с какой ноги он встанет утром", - заявляет мать.

На фоне последней бури он даже достал справку от врача о депрессивном состоянии и освобождении от тренировок "Ромы" на месяц. На Transfermarkt его текущее состояние указано как "травма", а в рубрике "вид травмы" - "депрессия".

Виноваты все

В мае, когда забил единственный гол в финале Лиги Конференций, принеся команде первый трофей с 2008-го года и первый признанный УЕФА Еврокубок в истории (его "Рома" праздновала чрезвычайно бурно), все было иначе. Он завершил сезон во всех турнирах с восемью голами и девятью ассистами, был важным игроком, говорил, что счастлив вернуть клубу и болельщикам за любовь, которую получал в том числе во время лечения, что чувствует себя дома.

Но летом уже захотел уйти в "Ювентус", за который болеет. И постам игроков которого ставил лайки посреди сезона. Что возмущало болельщиков "Ромы". Возмутил и его фотошоп с его головой вместо головы Тотти на знаменитом городском мурале. Ну а после полугода ленивой игры, жалоб, раздражения, мелких травм, неудачных переговоров о новом контракте болельщикам надоело, и они начали свистеть в его адрес.

Николо вспыхнул, потребовал немедленный трансфер, отказался ехать на матч в Специю, вообще играть и тренироваться в клубе. И отсюда все уже покатилось по наклонной. Баннеры фанов о предательстве с оскорблениями (даже на Колизее повесили), приход к его дому с угрозами убийства. Побег из Рима в отцовский дом. По иронии судьбы, в Специю. Даже Моуриньо уже заявил, что игрок с таким отношением должен уйти.

Им интересовались в январе "Милан" и "Тоттенхэм". Но предлагали аренду с выкупом лишь в случае попадания в Лигу Чемпионов. "Рома" же хотела 30 миллионов на стол. Их выложил "Борнмут". Но Дзаньоло даже не захотел лично вести переговоры с аутсайдером АПЛ, поставил невыполнимые условия. А когда решил все же снять условия и перейти - было уже поздно. "Борнмут" подписал Хамеда Траоре.

Владельцы "Ромы" Райан и Дэн Фридкины страшно разозлились на Дзаньоло за такое отношение к клубу их приятеля и бизнес-партнера Билла Фоули. И решили исключить игрока из команды до конца сезона. Функционеры клуба выдавали жёсткие заявления об этом. Спортивный директор Тьягу Пинту заявил, что именно из-за его демарша команда не усилилась в январе. А тем временем трансферное окно в Топ-лигах закрылось, и выбора у Николо не оставалось.

И болельщики явно не собирались оставлять его в покое. Для фанов "Ромы" важны две вещи - лояльность, преданность клубу и красивая атакующая игра. Все остальное, включая даже результат - второстепенно. Потому Тотти для них Бог. Дзаньоло давал им красоту, поначалу давал и лояльность, потому его обожали. И именно потому желание уйти и общее поведение восприняли как вселенское предательство.

Травма в голове

Разумеется, и клуб, и болельщики вели себя неподобающе. Устроили ему травлю. Его семья даже думает о подаче в суд против клуба за "резню" в прессе и соцсетях. Но и сам игрок совершил все возможные ошибки.

Совсем недавно Тотти, Даниэле Де Росси говорили, что он станет великим чемпионом, великим игроком. Теперь он лишь хочет сохранить карьеру и психическое состояние. Подходящее ли место для этого Турция? Для него сейчас - уж точно несравненно лучше, чем Рим.

В сентябре Роберто Манчини не вызвал его в сборную из-за дисциплинарных проблем. Отомстил за отказ игрока от сборной в июне с заявлениями о травме? "Игроки должны быть счастливы от вызова в сборную, а не иногда да, иногда - нет". "Не знаю, хорош ли для него уход из "Ромы", но он должен понять, что нельзя терять больше времени и шансов. Николо должен предоставить себя в распоряжение команды и наконец-то раскрыть свой талант".

Манчини защищал в свое время Балотелли до последнего. Постоянно защищал и Дзаньоло, обещал ему, что вызовет в сборную сразу как опомнится от травм и сдержал слово. Но и Роберто, похоже, надоело.

Надоело и бывшему игроку и вечному фану "Ромы" Збигневу Бонеку: "Его проблемы - люди вокруг него. Те, кто говорят ему что делать и принимают неправильные решения... Ты можешь выздороветь от травмы мышц, колена, стопы, но когда травма в голове - это уже сложнее. Он должен изменить свое мышление и отношение. А если не изменит - будет создавать проблемы в любом клубе".