Гендир Ромы о Дзаньоло: Если при желании покинуть клуб тобой интересуются только от Борнмут и Галатасарай, ты либо не так хорош, либо что-то не так

Генеральный директор "Ромы" Тиагу Пинту на пресс-конференции прокомментировал скандальный уход полузащитника Николо Дзаньоло в "Галатасарай". "Мы были немного разочарованы его отношением, но жизнь продолжается", – приводит его слова Roma Press.

Напомним, что в январе игрок заявил, что хочет покинуть клуб. Им интересовались "Милан" и "Борнмут", но оба перехода сорвались.

После этого фанаты преследовали игрока и настаивали на том, чтобы после всего он покинул клуб именно зимой.

"Дзаньоло очень любили. Я не хочу увиливать от ответа, но если вы посмотрите на самые важные команды Серии А, сколько игроков ушли бесплатно? Многие, но, к счастью, не из "Ромы".

Когда речь идет о продлении контракта, за этим всегда стоят переговоры – желание игрока, его агента, интересы клуба и выступления на поле.

У нас хорошие отношения с агентом, но к соглашению по этим пунктам мы прийти так и не смогли. Можно думать, что ты очень хорош и мог бы получать определенную сумму денег, но если при желании покинуть "Рому" ты видишь интерес к себе только от "Борнмута" и "Галатасарая", то либо ты не так хорош, либо что-то не так.

Мы были немного разочарованы отношением Дзаньоло, но жизнь продолжается. "Рома" выше любого игрока", – сказал Пинту.

В среду, 8-го ферваля, стало известно, что игрок перешел в "Галатасарай" за 16.5 + 13 миллионов евро. В контракте футболіста прописана опция выкупа за 35 миллионов евро.