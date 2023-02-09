Милан - Торино: Анонс и прогноз матча Серии А на 10.02.2023

Букмекеры все еще отдают предпочтение "Милану" в завтрашнем домашнем матче против "Торино", но на самом деле даже крупная победа "Торо" вряд ли кого-то удивит. Он борется за Еврокубки, как раз сейчас идёт на месте, ведущем туда - седьмом. То есть отстаёт от "россонери" всего на одно место. И уже побеждал их дважды в нынешнем сезоне. А сами они находятся в завихрении бури, из которого неясно когда и как выберутся.

10 февраля. 21:45. Серия А. 22-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Торино"

Главный арбитр: Джованни Айрольди

3 Рома 21 12 4 5 40 4 Лацио 21 11 6 4 39 5 Аталанта 21 11 5 5 38 6 Милан 21 11 5 5 38 7 Торино 21 8 6 7 30 8 Болонья 21 8 5 8 29 9 Удинезе 21 7 8 6 29

"Милан" ныне пребывает в том состоянии, когда подвергает сомнению все. Тактику, уровень ведущих игроков, тренера, президента - всех. Семь подряд матчей без побед во всех турнирах, в том числе четыре поражения подряд, ввергли его в глубочайший кризис. Говорят даже о ссорах внутри команды. Капитану Давиде Калабрии пришлось опубликовать специальное заявление, в котором отрицал какие-либо трения между игроками.

После 0:3 от "Интера" в Суперкубке, 0:4 от "Лацио" и 2:5 от "Сассуоло" в лиге Стефано Пиоли решил кардинально сменить тактическую схему - с 4-2-3-1 на 3-5-2. Это помогло пропустить от "Интера" в лиге лишь один мяч, но совершенно аннигилировало центр поля и атаку. Ноль ударов в створ ворот, 4:15 по ударам по воротам, 36 процентов владения мячом. Вратарь Татарушану спас от разгрома.

Пиоли при этом и не скрывал, что хотел прежде всего не пропустить слишком много. Что восприняли как лузерское, аутсайдерское мышление.

"Торино" из последних восьми матчей во всех турнирах выиграл три. Лишь в одном из этих восьми забил более одного мяча. Вылетел из Кубка, из которого перед этим выбил "Милан". Он по-прежнему нестабилен и крайне неизобретателен в атаке. Но остаётся типичной командой Ивана Юрича, разбивающей игру на единоборства, высоко прессингующей. В 21-ом туре он переиграл "Удинезе" в очной битве за седьмое место - 1:0. Справедливо.

В первом очном матче в нынешнем сезоне - в октябре в лиге в Турине - он выдержал стартовый натиск, забил два мяча в середине второго тайма и затем пропустил лишь один. Замучив соперника жесткостью и прессингом. Также заслуженная победа. Во втором - в ноябре в Кубке в гостях - лишил соперника почти любых шансов в атаке, продержался и 50 минут вдесятером и нашёл гол в контратаке в овертайме.

Юрич ожидает игру, похожую на ту, что была в Кубке. Отмечает, что переход "Милана" на игру с тремя центральными защитниками увеличит число единоборств. Заявляет, что игра будет динамичной, не оставляя времени думать. Пиоли же хочет играть агрессивнее и выше в атаке, чем в дерби, также ожидает много единоборств и требует от своих игроков много движения, настроя и голода.

Встреча состоится в пятницу, поскольку во вторник "Милан" ожидает матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма". Впрочем, "россонери" сейчас не могут позволить себе думать ни о чем, кроме ближайшего матча.

Последние матчи команд

Кадры

Агрессию в атаке Пиоли собирается достигать переходом от 3-5-2 на 3-4-3 или 3-4-2-1. Диас и Леау должны расположиться позади Жиру. Таким образом, Рафаэль после двух матчей без стартового состава должен вернуться в первые 11. Вокруг него сейчас много негатива. И насчет игры, и насчет тяжелых переговоров по новому контракту. Лучшему игроку Серии А предыдущего сезона нужно срочно перезагрузиться.

Томори и Беннасер по-прежнему отсутствуют. Потому в центре поля вновь должен выйти Крунич, а в центре обороны после серии ошибок Габбии возрастают шансы Тиава. Малик - глухой запасной, но в немногие минуты на поле в этом сезоне показывал класс. В том числе в дерби. Также возможна смена капитана Калабрии на Салемакерса на позиции правого латераля.

Главная новость - Златан Ибрагимович провел несколько полных тренировок с командой и ожидается в заявке впервые в сезоне. Вряд ли он способен играть более 15-ти минут, но само осознание его присутствия может подстегнуть миланцев.

"Торино" всегда играет по схеме 3-4-2-1. Вот только не всегда с настоящим форвардом. Такой у него лишь один - Санабрия. Антонио за последний месяц забил два мяча и точно устал. Но Юрич заявил, что выпустит его, а не "фальшивых девяток" Сека или Влашича. Последние - претенденты на место под ним. Как и Миранчук и автор гола в ворота "Удинезе" Карамо. Радоньич - не претендент, поскольку травмирован.

Травмированы также опорник Риччи, защитники Джиджи и Зима, латераль Лазаро. Под вопросом еще один опорник январский новичок Илич. Так что в пару к более привычному опорнику Линетти придется поставить еще одного январского новичка Виейру, барахтавшегося в первые полгода в зоне вылета с "Сампдорией". Или Адопо - автора гола "Милану" в Кубке, но довольно-таки глухого запасного. В обороне также менять некем.

"Милан": Татарушану, Калулу, Кьер, Тиав, Салемакерс, Тонали, Крунич, Эрнандес, Диас, Леау, Жиру

"Торино": В. Милинкович-Савич, Схуурс, Буонджорно, Родригес, Синго, Виейра, Линетти, Войвода, Миранчук, Карамо, Санабрия

Статистика

"Милан" и "Торино" встречались во всех турнирах 195 раз. Счет по победам - 74:54 в пользу первого при 67-ми ничьих. Последние два матча - 2:1 в лиге и 1:0 в Кубке (после овертайма) - выиграл "Торино". До этого состоялась ничья 0:0 в матче лиги в Турине. А до этого "Милан" одержал шесть побед подряд. Две из них - в Кубке в дополнительное время и по пенальти, еще одну - в лиге в гостях со счетом 7:0, также дважды 1:0 и 2:0

В Милане в лиге "Торо" не побеждал с 1985-го года. Трижды подряд во всех турнирах на всех полях он не побеждал нынешнего чемпиона Италии с 1969-го. А на всех полях в Серии А побеждал "дьяволов" лишь трижды в последних 30-ти матчах. С другой стороны, на всех полях во всех турнирах "Милан" побеждал "Торино" в основное время лишь четырежды в 15-ти последних матчах

"Милан" проиграл четыре последних матча во всех турнирах. Пяти подряд на протяжении одного сезона не было с 1930-го года

18 пропущенных мячей в январе - худший результат "Милана" во всех турнирах на протяжении одного месяца с 1930-го года

Прогноз: Милан - Торино 1:1

Юрич заявляет, что боится в "Милане" всего и прежде всего бешеного настроя. Жалеет, что не встречается с ним, когда тот в форме и спокоен. Но ведь и на дерби, и на "Сассуоло" от чемпиона ожидали бешеный настрой, а в итоге... А против "Торино" ему почти всегда в последние годы тяжело. У команды Юрича сейчас еще и есть особая цель, а не просто желание бороться. Ничья более чем реальна.