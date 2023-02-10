Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-директор Милана назвал игрока, который может повторить карьеру Шевченко
Приехал в Италию из Грузии и уже разрывает Серию А
фото - Getty Images
Бывший спортивный директор и генеральный менеджер "Милана" Арьедо Брайда заявил, что новая звезда "Наполи" и всей Серии А грузин Хвича Кварацхелия может достичь того же уровня, что и звезды россонери в начале века.
"Я видел "Наполи" в минувшее воскресенье и думаю, что это команда другого уровня. "Наполи" легко выигрывает чемпионат Италии. Похож ли Кварацхелия на Кака? У него может быть такая же карьера, как у Кака, но также как и у Шевченко", – сказал функционер в комментарии Radio Kiss Kiss Napoli.
В настоящее время Брайда занимает должность спортивного директора "Кремонезе", который сыграет с "Наполи" в это воскресенье.
Отметим, что Кварацхелия перешел в "Наполи" из "Динамо" Батуми прошлым летом за 10 млн евро. С начала сезона он сыграл в 22 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 14 результативных передач. В настоящее время Transfermarkt оценивает его в 60 млн. евро.
Популярное сейчас
- Победители Парижа: Известен соперник команды Руслана Малиновского в 1/4 Кубка Франции
- Зеленский встретился с Орбаном: в правительстве Венгрии пообещали продолжать помогать Украине
- Джибриль Сиссе поблагодарил Малиновского за победу над ПСЖ и сфотографировался с украинцем – Фото
- Лунин в финале клубного ЧМ, еще одно дерби для Мудрика. Расписание футбола на 10-12 февраля
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО