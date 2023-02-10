Экс-директор Милана назвал игрока, который может повторить карьеру Шевченко

Бывший спортивный директор и генеральный менеджер "Милана" Арьедо Брайда заявил, что новая звезда "Наполи" и всей Серии А грузин Хвича Кварацхелия может достичь того же уровня, что и звезды россонери в начале века.

"Я видел "Наполи" в минувшее воскресенье и думаю, что это команда другого уровня. "Наполи" легко выигрывает чемпионат Италии. Похож ли Кварацхелия на Кака? У него может быть такая же карьера, как у Кака, но также как и у Шевченко", – сказал функционер в комментарии Radio Kiss Kiss Napoli.

В настоящее время Брайда занимает должность спортивного директора "Кремонезе", который сыграет с "Наполи" в это воскресенье.

Отметим, что Кварацхелия перешел в "Наполи" из "Динамо" Батуми прошлым летом за 10 млн евро. С начала сезона он сыграл в 22 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 14 результативных передач. В настоящее время Transfermarkt оценивает его в 60 млн. евро.