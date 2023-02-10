Осимхен – лучший игрок Серии А в январе. Обошел Дибалу, Мартинеса, Лукмана и Альберто

Серия А объявила победителя в голосовании за лучшего игрока месяца в январе. Им стал нападающий "Наполи" Виктор Осимхен.

Он забил 5 голов в 5 матчах в прошлом месяце. 2+1 нигерийский форвард сделал против "Ювентуса" (5:1) и по одному забил "Сампдории", "Салернитане" (2:0) и "Роме" (2:1). Нападающий не отличился только против "Интера" (0:1) в самом начале месяца.

Осимхен опередил в голосовании Пауло Дибалу ("Рома"), Лаутаро Мартинеса ("Интер"), Адемола Лукмана ("Аталанта") и Луиса Альберто ("Лацио").

Всего в этом сезоне за "Наполи" Осимхен провел 21 матч, забил 17 голов и отдал 4 голевые передачи. В Серии А у Осимхена 16 забитых.