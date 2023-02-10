Серия А. Милан побеждает Торино и начинает подъем со дна

Серия А. 22-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Торино" 1:0

Гол: Жиру 62

"Милан": Татарушану, Калулу, Кьер (Габбия 71), Тиав, Салемакерс (Калабрия 88), Тонали (Побега 88), Крунич, Эрнандес, Диас (Де Кетеларе 79), Леау, Жиру (Ориги 88)

"Торино": В. Милинкович-Савич, Схуурс, Буонджорно (Войвода 58), Джиджи (Гравийон 80), Синго, Гинейтис (Линетти 46), Адопо (Карамо 69), Родригес, Миранчук, Влашич (Радоньич 80), Санабрия

Предупреждения: Кьер 32 - Гинейтис 25, Буонджорно 49, Схуурс 69, Радоньич 82

Главный арбитр: Джованни Айрольди

"Милан" достиг дна. Многие даже считали, что не в 0:4 от "Лацио" и 2:5 от "Сассуоло". А в дерби, которое проиграл лишь со счетом 0:1, но не нанес ни одного удара в створ ворот, проиграл по ударам в целом со счетом 4:15, по владению мячом - 36:64. В котором вел себя как глухой аутсайдер. В любом случае, серия матчей без побед во всех турнирах достигла семи, серия поражений подряд - четырёх и болельщики уж точно пребывали в отчаянии.

Сегодня просто точно не должно было быть. Поскольку играли против "Торино". Которому проиграли уже два матча в нынешнем сезоне, в том числе на "Сан Сиро" в Кубке. У которого не выиграли три матча подряд и 11 из последних 15-ти в основное время во всех турнирах. Который сейчас ещё и находится на седьмом месте, борется за попадание в Еврокубки. То есть имеет дополнительные цели, кроме как насолить "Милану".

Оба тренера и игроки были уверены в том, что матч будет полон единоборств, стыков, что борьба за отскоки будет критически важной. В первом тайме, в целом крайне скучном со всего 5:5 по ударам по воротам, можно заявить, что ее выиграл "Торино". Он также выиграл владение мячом, по пасам в атакующей трети поля и вовсе 73:49. Он выглядел собраннее и интереснее соперника, играл в пас, в отличие от соперника.

Он был обязан забивать, когда Кьер споткнулся и подарил мяч Санабрии. Татарушану вовремя сократил угол обстрела и спас своих.

Во втором тайме уже начался настоящий футбол, с опасными моментами, скоростью. И вот здесь уже "Милан" выглядел интереснее. Он трижды убежал в контратаки. Жиру оставил Леау перед вратарем, Диас оставил в таком же положении Жиру, а Калулу - Эрнандеса. Но от первых двоих спас Милинкович-Савич, во втором случае накрыв мяч на линии, а Тео умудрился не попасть. "Торо" же лишь пробивал издали. Близко, Татарушану однажды отбил. Но не то.

Судьбу матча в итоге решил навес Эрнандеса на голову Жиру. Обоих часто критикуют в этом году, говорят, что после проигранного финала Чемпионата Мира развалены физически и ментально. Сегодня они наконец-то вытащили свою команду. А после гола "Милан" успешно оборонялся, да и держал мяч на чужой половине поля достаточно.

Победа, которая может стать критически важной. Заставить забыть об ужасном последнем месяце. Хотя бы временно она выводит "россонери" на третье место. Они ещё и не пропустили в каком-либо турнире впервые в этом году. После января с 18-ю пропущенными "сухие" ворота чуть ли не более важны, чем три очка.