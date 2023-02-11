Серия А. Эмполи и Специя играют вничью

Серия А. 22-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

: Камбиаги 71, Виньято 90+4 - Верде 25 (пен.), 31

: Паризи 21 (прямая красная) - Эспозито 49 (вторая желтая)

Разное настроение. "Специя" опережает зону вылета всего на одно место. Проиграла четыре предыдущих матча во всех турнирах. "Эмполи" начинал тур наравне по очкам с двумя командами из Топ-10. Не проиграл в шести матчах подряд перед тем, как уступил в Риме "Роме". Хозяева были здесь фаворитом. Но им пришлось отыгрываться. Они вернулись с 0:2 в последней четверти матча точно так же, как потеряли 2:0 в предыдущем домашнем матче против "Торино".

Уже на 21-ой минуте "Эмполи" остался вдесятером. Когда Висневски замкнул головой, а Паризи на линии ворот инстинктивно отбил рукой. Великолепный Викарио отбил от Верде и пенальти, и добивание. Но партнёры Гульельмо по команде вбежали в штрафную слишком рано, и ВАР потребовал перебить. 1:0. Против удара Даниэле издали в "девятку" кипер уже ничего не мог сделать. А у противоположных ворот Реца выбил с линии.

В начале второго тайма составы выравнялись. "Эмполи" начал давить. Матч он закончил с 65:35 по владению мячом и 25:9 по ударам по воротам. И в итоге сравнял счёт. Форвард Капуто с фланга выложил чуть назад. Виньято добил на 94-ой минуте после серии ударов и рикошетов.

"Эмполи" прямо сейчас в Топ-10, "Специя" в пяти очках над зоной вылета.

Виктор Коваленко не попал в заявку "Специи" из-за травмы.