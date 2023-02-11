Серия А. Лацио - Аталанта 0:2. Первый круг наоборот

Серия А. 22-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Аталанта" 0:2

Голы: Дзаппакоста 23, Хойлунд 65

"Лацио": Проведель, Хюсай (Лаццари 58), Казале, А. Романьоли (Патрик 39), Марушич, Катальди (Весино 57), С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон (Педро 58), Иммобиле, Дзакканьи

"Аталанта": Муссо, Толой, Скальвини (Паломино 59), Джимсити, Хатебур (Демираль 63), Де Роон, Коопмейнерс, Дзаппакоста, Эдерсон, Лукман (Бога 89), Хойлунд (Сапата 89)

Предупреждения: Дзакканьи 40 - Скальвини 57, Де Роон 60

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Большие победы вредны. Этот тезис уже не раз подтвердился, в том числе и в нынешнем сезоне. "Аталанта" после 8:2 и 5:2 не переиграла "Ювентус" (ещё ладно), затем вылетела из Кубка и уступила "Сассуоло" в лиге. Причем в двух последних матчах не забила и почти не создавала. "Лацио" же после 4:0 над "Миланом" вылетел из Кубка, добыл лишь дважды 1:1 в лиге и в этих трех матчах также создал крайне мало, уступая по игре.

Похоже, вредной оказалась большая победа и в очном матче. В первом круге "Лацио" вынес "Аталанту" в Бергамо и тактически, и в единоборствах, и в плане качества. "Богине" повезло проиграть лишь со счетом 2:0. Маурицио Сарри, правда, предупреждал, что тогда бергамцы пребывали в плохой физической форме, а когда в хорошей - крайне опасны. Но сегодня подопечные вряд ли его услыхали. Не подготовились. И были вынесены.

Особенно они были вынесены в первой четверти матча с десятью ударами по воротам. Низом с 17-ти метров от Коопмейнерса вытащил Проведель, отбил он и удар Хатебура справа слета. Удар Лукмана с рикошетом Иван чудом перевел в перекладину. Между этими моментами, правда, Сергей Милинкович-Савич страшно разозлился, когда после его прорыва к Муссо Иммобиле отобрал у него мяч и пробил выше. Но в итоге "Аталанта" забила заслуженный гол.

Причём гол получился замечательный. Давиде Дзаппакоста не забивал с сентября 2021-го года, в этом сезоне страдает от травм и от очередной вернулся лишь как раз к отчётному матчу. Но это не помешало ему блестяще закрутить в дальнюю "девятку" из левой части штрафной.

Далее "Аталанта" снизила обороты, но по-прежнему владела инициативой. Лишь на рубеже таймов Дзакканьи пробил с 18-ти метров (Муссо вытащил), а Иммобиле получил мяч перед Хуаном, но зачем-то остановился и начал обводить защитника. В итоге пробил во вратаря. Впрочем, и тогда "Аталанта" постоянно пыталась создавать. Хойлунд обогнал двух защитников и пробил во вратаря. Затем прокрался между двумя и в падении замкнул прострел Лукмана.

"Лацио" был не так безнадежен, как "Аталанта" в очном матче первого круга, но в целом уступил по всем статьям. Он не выигрывает у неё дома в шестой раз подряд. А главное - вылетает из Топ-4 и впускает ее туда. Хотя борьба ещё далека от окончания.