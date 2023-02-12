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Сарри: Второй гол Аталанты уничтожил весь наш настрой
Команда имеет некоторые проблемы с мотивацией
Фото: twitter.com/OfficialSSLazio
Наставник "Лацио" Маурицио Сарри подвёл итоги встречи 22-го тура Серии А с "Аталантой" (0:2):
"Мы неплохо начали игру, могли выйти вперёд в счёте, а впоследствии отыграться после пропущенного мяча, однако второй гол "Аталанты" уничтожил весь настрой – после него мы так и не сумели прийти в себя.
К сожалению, некоторые наши футболисты сбавили обороты после разгромной победы над "Миланом", и в данный момент мы испытываем трудности в атакующей зоне.
Впереди 16 туров, мы не собираемся сдаваться. Таблица очень плотная, шансы есть у всех", – сказал тренер.
После вчерашнего матча "Аталанта" с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Лацио" с 39 очками находится на шестой позиции.
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