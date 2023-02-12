  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Моуриньо – о ничьей с Лечче: Это был тяжелый матч, сыгранный на ужасном поле
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо – о ничьей с Лечче: Это был тяжелый матч, сыгранный на ужасном поле

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Тренер недоволен одним очком

Моуриньо – о ничьей с Лечче: Это был тяжелый матч, сыгранный на ужасном поле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал ничью против "Лечче" (1:1) в 22-м туре Серии А:

"Это был очень трудный, длинный матч, сыгранный на ужасном поле. У игроков было много проблем во время игры, приходилось поднимать мяч, а также рисковать ногами.

По этой причине я не говорю ничего негативного своим игрокам – ни в индивидуальном плане, ни в коллективном", – сказал Жозе.

Как известно, после 22 тура Серии А "Рома" занимает 4 место в турнирной таблице. Через неделю подопечные Жозе сыграют дома против "Вероны".

По теме
yellow-arrow
Сарри: Второй гол Аталанты уничтожил весь наш настрой
yellow-arrow
Односторонняя ненависть. Ювентус - Фиорентина: Анонс и прогноз матча Серии А на 12.02.2023
yellow-arrow
Серия А. Лацио - Аталанта 0:2. Первый круг наоборот
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Лечче
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Get Football News Italy

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде