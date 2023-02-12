Моуриньо – о ничьей с Лечче: Это был тяжелый матч, сыгранный на ужасном поле

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал ничью против "Лечче" (1:1) в 22-м туре Серии А:

"Это был очень трудный, длинный матч, сыгранный на ужасном поле. У игроков было много проблем во время игры, приходилось поднимать мяч, а также рисковать ногами.

По этой причине я не говорю ничего негативного своим игрокам – ни в индивидуальном плане, ни в коллективном", – сказал Жозе.