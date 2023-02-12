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Моуриньо – о ничьей с Лечче: Это был тяжелый матч, сыгранный на ужасном поле
Тренер недоволен одним очком
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал ничью против "Лечче" (1:1) в 22-м туре Серии А:
"Это был очень трудный, длинный матч, сыгранный на ужасном поле. У игроков было много проблем во время игры, приходилось поднимать мяч, а также рисковать ногами.
По этой причине я не говорю ничего негативного своим игрокам – ни в индивидуальном плане, ни в коллективном", – сказал Жозе.
Как известно, после 22 тура Серии А "Рома" занимает 4 место в турнирной таблице. Через неделю подопечные Жозе сыграют дома против "Вероны".
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