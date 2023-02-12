Серия А. Весёлый первый тайм и ничья в Удине

Серия А. 22-й тур

Удине. "Дачия Арена"

: Удоджи 1, Бийол 28 - Энрике 6, Перес 45+2 (автогол)

"Удинезе" и "Сассуоло" в нынешнем сезоне показывают нам образцы весёлого яркого футбола. Но побеждать не очень умеют. "Бьянконери" подошли к отчетному матчу лишь с одной победой в 13-ти последних турах лиги, после того, как в итоге потеряли долго удерживаемое седьмое, Еврокубковое, место. "Нероверди" одержали две Топ-победы - 5:2 над "Миланом" и 1:0 над "Аталантой" - но до этого добыли лишь одну в 11-ти матчах. Никто не добыл такой и сегодня.

Особо весёлым был первый тайм. Удоджи уже на 25-ой секунде забил самый быстрый гол в сезоне в лиге. Латераль хозяев пробил низом из-за пределов штрафной. Фраттези тут же ответил ударом, который Бийол остановил на линии ворот. Чуть не остановил Бийол и удар Энрике с линии штрафной, но мяч все срикошетил в сетку. Далее команды также обменялись моментами. Удар Перейры слета остановил Сильвестри, Фраттези замкнул прострел в стойку.

Затем они ещё раз обменялись голами. Штрафной Бийол в падении переправил в чужие ворота, а Перес "обычный" прострел - в свои.

Второй тайм уже был гораздо более спокойным. "Удинезе" наращивал преимущество и в итоге выиграл матч по ударам по воротам со счетом 17:6, а в створ - 8:1. Бету перед Консильи пробил неточно, удар Ловрича вратарь отбил. У других ворот Байрами дважды был совсем чуть-чуть неточен.

"Удинезе" возвращается на седьмое место, "Сассуоло" не в Топ-10, но не так далек, в шести очках позади него.