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Сарри: Игроки Лацио потеряли остроту после победы над Миланом

Италия
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Коуч "орлов" о поражении от "Аталанты"

Сарри: Игроки Лацио потеряли остроту после победы над Миланом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри прокомментировал домашнее поражение от "Аталанты" в рамках 22-го тура итальянской Серии А.

"Мы потеряли голову, пропустив второй гол. У нас было неплохое начало, были шансы выйти вперед, а потом сравнять счет. Но когда мы не смогли реализовать их, а затем пропустили второй гол, мы так и не смогли прийти в сознание.

Очевидно, что если говорить об определенных игроках, их 100% готовность является решающей. К счастью, Иммобиле стабильно играет последние 10 дней, мы надеемся, что он сможет продолжить, а затем восстановить свою форму.

В сезоне случаются проигранные сражения, но мы точно не проигрываем войну. Осталось 16 туров, ситуация в таблице напряжена, и мы не можем думать о том, чтобы просто сдаться сейчас. Впереди у нас есть команды, лучше укомплектованные, но это не значит, что мы не будем стараться до самого конца.

Некоторые из наших ключевых игроков потеряли остроту после игры с Миланом, они делали разницу в тот период сезона. Сейчас нам трудно быть блестящими и эффективными в атаке, но эти качества вернутся.

У нас были шансы забить сегодня и вернуться в игру, чувствуя, что если бы мы сравняли счет, инициатива всего матча перешла бы на нас", – рассказал коуч римлян.

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В статье: Лацио (Рим) Маурицио Сарри
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Источник:
football-italia.net

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