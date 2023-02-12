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Серия А. Ювентус - Фиорентина 1:0. Все как всегда

Италия
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Офсайды пятки и лба

Серия А. Ювентус - Фиорентина 1:0. Все как всегда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Серия А. 22-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Фиорентина" 1:0

Гол: Рабио 34

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Сандро, Куадрадо, Локателли, Рабио, Костич, Влахович (Кен 65), Ди Мария (Фаджоли 76), Кьеза (Паредес 83)

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо (Терзич 80),   Миленкович, Раньери, Бираги, Данкан (Кастровилли 61), Амрабат, Бонавентура (Сапонара 80), Гонсалес (Кабрал 80), Куаме, Иконе (Йович 65)

Предупреждения: Рабио 2, Сандро 19, Бремер 85, Костич 88, Кен 90+4 - Данкан 31, Бонавентура 48

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Фиорентина (Флоренция)
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