Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Ювентус - Фиорентина 1:0. Все как всегда
Офсайды пятки и лба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 22-й тур Турин. "Алльянц Стадиум" "Ювентус" - "Фиорентина" 1:0 Гол: Рабио 34 "Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Сандро, Куадрадо, Локателли, Рабио, Костич, Влахович (Кен 65), Ди Мария (Фаджоли 76), Кьеза (Паредес 83) "Фиорентина": Терраччьяно, Додо (Терзич 80), Миленкович, Раньери, Бираги, Данкан (Кастровилли 61), Амрабат, Бонавентура (Сапонара 80), Гонсалес (Кабрал 80), Куаме, Иконе (Йович 65) Предупреждения: Рабио 2, Сандро 19, Бремер 85, Костич 88, Кен 90+4 - Данкан 31, Бонавентура 48 Главный арбитр: Михаэль Фаббри
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Экс-защитник "Динамо" захотел перейти в российский клуб, но трансфер заблокировали в его стране
- В Курске и Белгороде ночью были взрывы
- Срна: Если какой-нибудь клуб хочет приобрести Матвиенко, то будет такая же история, как с Мудриком
- Экс-директор Милана назвал игрока, который может повторить карьеру Шевченко
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн