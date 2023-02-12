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Ювентус - Фиорентина 1:0. Обзор матча и видео голов

Италия
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Победа в стиле туринцев

Ювентус - Фиорентина 1:0. Обзор матча и видео голов

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В рамках 22-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" дома минимально обыграл "Фиорентину". Победу команде Аллегри принес гол Адриена Рабио - французский хавбек отметился забитим мячем в ворота "фиалок" на 34-й минуте встречи. Благодаря этой победе, "зебры" поднялись на 9-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Италии. В свою очередь, команда из Флоренции занимает 14-е место.

Серия А. 22-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Фиорентина" 1:0

Гол: Рабио 34

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В статье: Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция)
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