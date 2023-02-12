Ювентус - Фиорентина 1:0. Обзор матча и видео голов

В рамках 22-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" дома минимально обыграл "Фиорентину". Победу команде Аллегри принес гол Адриена Рабио - французский хавбек отметился забитим мячем в ворота "фиалок" на 34-й минуте встречи. Благодаря этой победе, "зебры" поднялись на 9-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Италии. В свою очередь, команда из Флоренции занимает 14-е место.

Серия А. 22-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Фиорентина" 1:0

Гол: Рабио 34